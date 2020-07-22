Фото и видео ⟩ Тяжелое ДТП: автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу

Спасательный центр в 9.48 получил сообщение о ДТП на десятом километре дороги Пеэтри-Ярва-Яани.

Дежурный руководитель Пайдеского отделения полиции Вальдур Мыттус сказал, что, по предварительным данным, водитель Audi из-за неподходящей для дорожных условий скорости вылетел с дороги.

ДТП произошло, когда навстречу Audi поехал трактор и для того, чтобы разменуться, Audi держался правого края дороги, но водитель потерял управление. Поэтому автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу.