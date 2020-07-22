Ср, 22.07.2020
Западный мир будет наблюдать за происходящим, поскольку сейчас какой-то шаг должен предпринять сам Путин. Пеэтер Тайм

Фото и видео ⟩ Тяжелое ДТП: автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу

Под Ярва-Яани в деревне Куксема в среду, 22 июля, утром произошло тяжелое ДТП, пишет Järva Teataja.

Спасательный центр в 9.48 получил сообщение о ДТП на десятом километре дороги Пеэтри-Ярва-Яани.

Дежурный руководитель Пайдеского отделения полиции Вальдур Мыттус сказал, что, по предварительным данным, водитель Audi из-за неподходящей для дорожных условий скорости вылетел с дороги.

ДТП произошло, когда навстречу Audi поехал трактор и для того, чтобы разменуться, Audi держался правого края дороги, но водитель потерял управление. Поэтому автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

Водитель был трезв и его на скорой помощи доставили в больницу для проверки, где, к счастью, травм у него не обнраружено. Больше людей в машине не было.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ