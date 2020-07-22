Мишустин: Россия справляется с COVID-19 лучше многих стран, но бдительность терять нельзя

"Теперь можно уверенно сказать: Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран. Число заболевших на тысячу жителей в нашей стране - в два раза меньше, чем в США, Бразилии и ряде других стран", - сказал Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства за минувший год.

Глава правительства рассказал, что всего в мире уже выявлено более 14,5 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 600 тыс. человек погибли.

"В России заболело 790 тысяч человек. К сожалению, почти 12,5 тысяч жизней спасти не удалось. И каждая из этих смертей - трагедия. Я глубоко соболезную родным и близким каждого человека, который стал жертвой новой инфекции", - заявил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что нельзя терять бдительность, пока не появится надежное лекарство от коронавирусной инфекции.

"По двум вакцинам уже подводятся результаты клинических исследований. Убежден, что наши разработки будут востребованы в России и во всем мире", - заметил Мишустин.

По его словам, в ходе борьбы с болезнью стало понятно не только то, что российское здравоохранение может мобилизоваться перед любой угрозой. Выявились направления, требующие дополнительных усилий. В частности, с распространением инфекции значительная нагрузка легла на первичное звено, отметил глава правительства.

Мишустин заявил, что для его модернизации дополнительно будет выделено почти 500 млрд рублей на 5 лет. "При этом мы должны не только концентрироваться на создании новых современных поликлиник, ФАПов. Но и устранить проблемы, которые возникли при оптимизации здравоохранения", - сказал он.

Кроме того, премьер пообещал уделить внимание и развитию санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб.