На этой неделе Таллинн распределит 1208 комплектов продуктовой помощи

По словам отвечающей в Таллинне за социальную сферу вице-мэра Бетины Бешкиной, продуктовые наборы распределяют социальные отделы районных управ, исходя из принципа: один продуктовый набор на одного ребенка в неделю.

«Каждую неделю ощутимо растет количество семей, желающих получить продуктовую помощь. Мы учитываем то, что этот рост продолжится, особенно после периода летних отпусков, то есть в августе, - сказала Бешкина. – К сожалению, из-за режима чрезвычайной ситуации экономическое положение многих семей изменилось. Таллинн разработал дополнительные меры социальной помощи, чтобы предложить горожанам реальную поддержку. Для получения помощи необходимо обратиться в отдел социального обеспечения районной управы по месту жительства. Если семья уже подала заявку и была внесена в списки получателей помощи, то подавать заявление повторно не нужно».

Если на первой неделе среди 231 семьи было распределено 522 пакета с продуктами, на второй неделе 440 семей получили 941 продуктовый набор, то сейчас, на третьей неделе - 560 семей и 1208 наборов соответственно.

Содержимое наборов может меняться, но список наименований продуктов остается одинаковым. В него входят хлебобулочные изделия (булка, хлеб или сепик), напиток (сок, молоко, кефир или сироп), мясная продукция (например, ветчина, копченая колбаса, сосиски, котлеты и т.п.), десерт (творожный крем, пудинг или йогурт), молочные продукты (сыр, плавленый сыр и т.п.), овощи, фрукты и яйца.