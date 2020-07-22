Картина дня: зараженные коронавирусом украинцы, слизни не дают покоя жителям Эстонии и неприлично большая зарплата

Департамент здоровья: у троих прилетевших в Эстонию украинцев выявлен коронавирус

Во вторник Департамент здоровья решил распустить лагерь хиппи в Антсла. На пресс-конференции исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и канцлер Министерства культуры Тарви Ситс рассказали о распространении COVID-19 в Эстонии в настоящий момент. Читать далее...

«Это хуже коронавируса»: чудо-средство от гигантских слизней пытается выйти на рынок

Чудо-средство Тийи-Лийз Юргенсон, от которого гигантские слизни в ее саду просто тают, сподвигло ее учредить фирму Lusitaania OÜ. В Финляндии оно уже продается, теперь она надеется начать продажу этого средства и в Эстонии. Читать далее...

Неприлично огромная зарплата руководителя нового департамента возмутила общественность

Министр образования Майлис Репс назначила избранной руководителем только что созданного Департамента по дела образования и молодежи Улле Илиссон оклад в размере 6900 евро в месяц. Первым рабочим днем Илиссон, которая избрана на эту должность сроком на пять лет, станет 10 августа. Читать далее...

Теракт на Украине: заложники рассказали о происшедшем

Во вторник в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами. В нем находилось около десяти человек, которых удалось освободить лишь поздно вечером в результате штурма. Читать далее...

Кроме испанских слизней в наших садах обитает насекомое, которое может нанести большой урон

Наряду с испанскими слизнями, атакующими эстонские сады, у нас есть еще более зловещие враги. Человек недостаточно ловок, чтобы с успехом ловить этих шустрых прыгунов. Чтобы контролировать их размножение на участке нужна не сила, а хитрость. Читать далее...

Роль России в энергетике Евросоюза скоро начнет резко меняться

Переход на возобновляемую энергию потребует от ЕС новой геополитики. В список 12 будущих ключевых партнеров эксперты SWP в Берлине включили Украину, Казахстан и Узбекистан. Читать далее...

Финансовая инспекция: банки подготовились к кризису

По оценке финансовой инспекции, коронакризис не оказал на банковский сектор существенного влияния. Читать далее...

Пьяный таксист, совершивший тройное ДТП, избежал суда и не лишился прав