Картина дня: зараженные коронавирусом украинцы, слизни не дают покоя жителям Эстонии и неприлично большая зарплата

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 июля.
Департамент здоровья: у троих прилетевших в Эстонию украинцев выявлен коронавирус
Во вторник Департамент здоровья решил распустить лагерь хиппи в Антсла. На пресс-конференции исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и канцлер Министерства культуры Тарви Ситс рассказали о распространении COVID-19 в Эстонии в настоящий момент. Читать далее...
«Это хуже коронавируса»: чудо-средство от гигантских слизней пытается выйти на рынок
Чудо-средство Тийи-Лийз Юргенсон, от которого гигантские слизни в ее саду просто тают, сподвигло ее учредить фирму Lusitaania OÜ. В Финляндии оно уже продается, теперь она надеется начать продажу этого средства и в Эстонии. Читать далее...
Неприлично огромная зарплата руководителя нового департамента возмутила общественность
Министр образования Майлис Репс назначила избранной руководителем только что созданного Департамента по дела образования и молодежи Улле Илиссон оклад в размере 6900 евро в месяц. Первым рабочим днем Илиссон, которая избрана на эту должность сроком на пять лет, станет 10 августа. Читать далее...
Теракт на Украине: заложники рассказали о происшедшем
Во вторник в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами. В нем находилось около десяти человек, которых удалось освободить лишь поздно вечером в результате штурма. Читать далее...
Кроме испанских слизней в наших садах обитает насекомое, которое может нанести большой урон
Наряду с испанскими слизнями, атакующими эстонские сады, у нас есть еще более зловещие враги. Человек недостаточно ловок, чтобы с успехом ловить этих шустрых прыгунов. Чтобы контролировать их размножение на участке нужна не сила, а хитрость. Читать далее...
Роль России в энергетике Евросоюза скоро начнет резко меняться
Переход на возобновляемую энергию потребует от ЕС новой геополитики. В список 12 будущих ключевых партнеров эксперты SWP в Берлине включили Украину, Казахстан и Узбекистан. Читать далее...
Финансовая инспекция: банки подготовились к кризису
По оценке финансовой инспекции, коронакризис не оказал на банковский сектор существенного влияния. Читать далее...
Пьяный таксист, совершивший тройное ДТП, избежал суда и не лишился прав
Инцидент произошел вечером 25 апреля, когда 53-летний Тынис Микк стал причиной ДТП с участием трех автомобилей в Вильянди в Паалалинна, скрылся с места происшествия и через несколько минут через живую изгородь заехал в сад частного дома. Полицейские установили у него алкогольное опьянение и для проведения следственных мероприятий доставили его в отделение. Читать далее...