Руководитель Tele2: надеюсь, все изменится, когда придет 5G

По словам генерального директора Tele2 Криса Роббинса, эстонский телекоммуникационный рынок настолько враждебен к клиентам, что увеличение объемов здесь не является искусством.
Роль управляющего концерном Tele2 осенью возьмет на себя другой человек. В начале июля Андерс Нильсон, управляющий шведской телекоммуникационной компанией, объявил о своем уходе с поста генерального директора. Планируется ли реструктуризация в эстонском подразделении?
Скорее, нет. Мир телекоммуникаций настолько мал, что все знают друг друга. Кьелл Мортен Йонсен - очень преданный группе человек. У нашего эстонского подразделения результаты были плохими в течение нескольких лет, но теперь, когда все стало лучше, то он вряд ли бы уже что-либо изменил.
Когда два года назад вы стали руководить эстонским подразделением, то обещали инновации. Что стало с этим планом?
Когда я приехал в страну, то пообещал сделать Эстонию местом для тестирования продуктов. Рынок здесь небольшой, но представительный. Но здесь нужно было многое исправлять, начиная с самых простых вещей: продажи и маркетинга. Первый год я только этим и занимался. Мы достигли инноваций в прошлом году, когда начали сотрудничать со стартапами. В настоящее время у нас есть партнерство с шестью стартапами, и я думаю, что есть место для еще двух или трех. Мы установили для них строгие критерии: во-первых, предлагаемое ими решение должно быть ценным для наших клиентов, а во-вторых, продукт должен достичь зрелости рынка в течение трех месяцев. Например, у нас очень хорошие партнерские отношения с Avocado. Кроме того, мы вышли на рынок с нашим телевидением. Этому бизнесу сто лет, но для нас телевидение стало большим делом.
Кстати о телевидении, почему на эстонском рынке преобладают предложения, гласящие: домашний интернет станет лучше, если вы купите телевизионный пакет?
Ну, для этого нет технического обоснования. На самом деле, Интернет становится хуже, когда вы пользуетесь телевидением, потому что телевидение также использует ресурсы Интернета. Телекоммуникации по всему миру идут на такой шаг, потому что хотят продавать больше. Это просто маркетинг, плохой пример из практики. Tele2 не делает этого.
Несколько недель назад Eesti Ekspress писал, что Telia - как и другие компании - предлагает самую свежую цену интернет-пакета, но в то же время очень плохой сервис. В чем причина?
Когда я приехал в Эстонию и мне сказали, что цены здесь в четыре-пять раз выше, чем в среднем по Европе, я подумал, что быть такого не может. В Европе существует конкуренция между компаниями, предлагающими пакеты для мобильных телефонов, потому и цены там более низкие. Но то, что происходит с домашним интернетом, безумно, у нас цены отличаются от дороговизны Европы. То, что платят бизнес-клиенты, безумно. Для этого нет технической причины. В Эстонии лучшая волоконно-оптическая кабельная система, мобильные мачты, но пропускная способность сверхбыстрого интернета составляет 11 процентов - я никогда не видел ничего подобного раньше. И здесь нет никаких причин, кроме того, что Telia занимает доминирующее положение на рынке, конкуренция незначительна, и они делают то, что хотят.
Тогда почему бы вам самим не предложить более низкие цены?
Мы стараемся снизить цены, например, в случае оптоволоконной связи мы предлагаем половину от цены Telia. В 2019 году мы инвестировали в Эстонию более восьми миллионов евро и завершили строительство 341 базовой станции. Целью работ по строительству сети в 2020 году является увеличение скорости и объема интернета по всей Эстонии.
Но когда мы получим быстрый и дешевый интернет?
После опубликования статей Telia также меняется, они предлагают более выгодные контракты для некоторых клиентов. Регуляторы Эстонии могут наблюдать за происходящим и отращивать хребет. Но строительство мобильной вышки стоит 70000 евро. Я надеюсь, все изменится, когда придет 5G.
Вы не разделяете вышки?
Разделенные вышки составляют около 20 процентов. Но когда дело дойдет до 5G, не все три поставщика услуг смогут прикрутить антенну к вышке, в противном случае вышка разрушится. Когда придет 5G, мы должны будем сделать это как общую инфраструктуру. Поскольку эти вышки должны быть на расстоянии 300 метров друг от друга, то просто невозможно представить, как все они будут распределены.
Когда 5G прибудет в Эстонию?
Он уже проходит испытания в Швеции. Мы обсуждаем эту тему, но как только политики примут решение и поставщики услуг подпишут соглашения о сотрудничестве, то сделаем это. Технология уже существует. Некоторые люди против 5G, и я думаю, что понадобится поколение, чтобы привыкнуть к нему. Потребовалось 12 лет, чтобы привыкнуть к 4G.
Как коронакризис повлиял на вас?
Мы потеряли только 0,6 миллиона евро за роуминг. Но в любом случае наш бизнес основан на сделках, поэтому кризис напрямую не повлиял на наши результаты. Мы, как и другие, ждем второй волны: в таком случае она может оказать серьезное влияние на клиентов, и последствия могут распространиться на первый квартал нового года.
Ответный комментарий исполняющего обязанности директора подразделения частных клиентов Telia Кристьяна Вийльманна:
Telia не вносила каких-либо изменений в прайс-лист фиксированных интернет-услуг, хотя бизнес-клиентам иногда предлагаются специальные цены, но в более крупных процедурах закупок. Цена услуг Telia определяется сочетанием нескольких факторов: рыночной конъюнктуры и спроса, характера и содержания услуг, предлагаемых покупателю, качества и технологического развития сервиса и обслуживания клиентов и многого другого.
Цены на услуги связи, включая цены на фиксированные интернет-соединения, снижались в течение последних десяти лет, и, скорее всего, эта тенденция сохранится в будущем.
Подобные интернет-пакеты в разных странах нельзя сравнивать по нескольким причинам: неизвестно, на каких технологиях основаны сопоставимые пакеты. Предоставляются ли соединения по медной сети, оптоволоконному кабелю или по так называемому фиксированному мобильному соединению.
Неизвестно, какова техническая поддержка поставщика услуг связи и каковы применимые требования к качеству.
Во-вторых, неизвестно, какова поддержка самого государства и местных органов власти в разных странах для построения сетей Интернет и, например, для установления так называемой последней мили. Некоторые страны способствуют этому, другие - нет, и это также отражается в ценах, предлагаемых конечному потребителю.
В-третьих, тот факт, что Telia исторически «унаследовала» от своих предшественников медную сеть, в которой Интернет-сервис (ADSL) был запущен несколько десятилетий назад, безусловно, является не преимуществом в нынешней ситуации, но дополнительным обязательством. Сеть ADSL обеспечивала скорость до 12 Мбит/с, и ежегодно необходимо инвестировать миллионы евро в развитие и замену этой сети. Telia сделала то же самое: мы ежегодно вкладываем в Эстонию 50 миллионов евро.
За последние три года Telia в десять раз ускорила фиксированное интернет-соединение в более чем 160 000 домах в Эстонии. Это также крупнейшая современная программа модернизации интернет-связи в истории страны.