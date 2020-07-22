Руководитель Tele2: надеюсь, все изменится, когда придет 5G

Тогда почему бы вам самим не предложить более низкие цены?

Мы стараемся снизить цены, например, в случае оптоволоконной связи мы предлагаем половину от цены Telia. В 2019 году мы инвестировали в Эстонию более восьми миллионов евро и завершили строительство 341 базовой станции. Целью работ по строительству сети в 2020 году является увеличение скорости и объема интернета по всей Эстонии.

Но когда мы получим быстрый и дешевый интернет?

После опубликования статей Telia также меняется, они предлагают более выгодные контракты для некоторых клиентов. Регуляторы Эстонии могут наблюдать за происходящим и отращивать хребет. Но строительство мобильной вышки стоит 70000 евро. Я надеюсь, все изменится, когда придет 5G.

Разделенные вышки составляют около 20 процентов. Но когда дело дойдет до 5G, не все три поставщика услуг смогут прикрутить антенну к вышке, в противном случае вышка разрушится. Когда придет 5G, мы должны будем сделать это как общую инфраструктуру. Поскольку эти вышки должны быть на расстоянии 300 метров друг от друга, то просто невозможно представить, как все они будут распределены.

Он уже проходит испытания в Швеции. Мы обсуждаем эту тему, но как только политики примут решение и поставщики услуг подпишут соглашения о сотрудничестве, то сделаем это. Технология уже существует. Некоторые люди против 5G, и я думаю, что понадобится поколение, чтобы привыкнуть к нему. Потребовалось 12 лет, чтобы привыкнуть к 4G.

Мы потеряли только 0,6 миллиона евро за роуминг. Но в любом случае наш бизнес основан на сделках, поэтому кризис напрямую не повлиял на наши результаты. Мы, как и другие, ждем второй волны: в таком случае она может оказать серьезное влияние на клиентов, и последствия могут распространиться на первый квартал нового года.

Кристьян Вийльманн ФОТО: Pm

Ответный комментарий исполняющего обязанности директора подразделения частных клиентов Telia Кристьяна Вийльманна:

Telia не вносила каких-либо изменений в прайс-лист фиксированных интернет-услуг, хотя бизнес-клиентам иногда предлагаются специальные цены, но в более крупных процедурах закупок. Цена услуг Telia определяется сочетанием нескольких факторов: рыночной конъюнктуры и спроса, характера и содержания услуг, предлагаемых покупателю, качества и технологического развития сервиса и обслуживания клиентов и многого другого.

Цены на услуги связи, включая цены на фиксированные интернет-соединения, снижались в течение последних десяти лет, и, скорее всего, эта тенденция сохранится в будущем.

Подобные интернет-пакеты в разных странах нельзя сравнивать по нескольким причинам: неизвестно, на каких технологиях основаны сопоставимые пакеты. Предоставляются ли соединения по медной сети, оптоволоконному кабелю или по так называемому фиксированному мобильному соединению.

Неизвестно, какова техническая поддержка поставщика услуг связи и каковы применимые требования к качеству.

Во-вторых, неизвестно, какова поддержка самого государства и местных органов власти в разных странах для построения сетей Интернет и, например, для установления так называемой последней мили. Некоторые страны способствуют этому, другие - нет, и это также отражается в ценах, предлагаемых конечному потребителю.

В-третьих, тот факт, что Telia исторически «унаследовала» от своих предшественников медную сеть, в которой Интернет-сервис (ADSL) был запущен несколько десятилетий назад, безусловно, является не преимуществом в нынешней ситуации, но дополнительным обязательством. Сеть ADSL обеспечивала скорость до 12 Мбит/с, и ежегодно необходимо инвестировать миллионы евро в развитие и замену этой сети. Telia сделала то же самое: мы ежегодно вкладываем в Эстонию 50 миллионов евро.

За последние три года Telia в десять раз ускорила фиксированное интернет-соединение в более чем 160 000 домах в Эстонии. Это также крупнейшая современная программа модернизации интернет-связи в истории страны.