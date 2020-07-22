Галерея ⟩ Это Нарва? Нет, это Нарва! Редкая по уюту и стилю квартира ищет достойного хозяина

Двухкомнатная квартира площадью 54,4 м2 расположена на третьем этаже реновированного в 2007 году четырехэтажного дома. Дом находится в красивом месте - рядом с заложенным еще в XIX веке парком - Темным садом, да и территория, принадлежащая квартирному товариществу, огорожена и озеленена.

Чувствуется, что благоприятная и спокойная атмосфера царит не только в квартире, но и во всем доме: где еще вы найдете так оформленное подвальное помещение?

Подвальное помещение в доме на Краави, 14 в Нарве. ФОТО: KV.EE

В квартире удачная планировка: большая прихожая, вместительные встроенные шкафы, открытая кухня со встроенным кухонным гарнитуром, интегрированной техникой и посудомоечной машиной, ванная с современной полифункциональной душевой кабиной, столовый уголок в красивом эркере, отделенный от гостиной портьерами - все находится в отличном состоянии.

Квартира на улице Краави в Нарве. ФОТО: KV.EE

А какой отличный вид из окон - во дворе посажены красивые розы, вымощены пешеходные дорожки. Территория огорожена кованым забором. В стоимость квартиры входит собственное парковочное место.

Стоит удовольствие немало: за квартиру хотят получить 95 000 евро, так что цена практически столичная. Маклер Анатолий Амбрози, занимающийся продажей квартиры, сказал: «Жилье подобного уровня стоит примерно так по всей Эстонии. Не всем нравится жить в Таллинне, кому-то хочется жить в Нарве с комфортом и в соответствующем его запросам окружении. Надеюсь, такой покупатель найдется».

В цену входят кухонная и встроенная мебель. Что касается остальной обстановки и предметов декора, то на эту тему следует поговорить с собственниками этой редкой для северо-восточного рынка недвижимости квартиры.