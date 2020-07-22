В Таллинне таксисты массово аннулируют свои карты. В чем причина?

Отдел по вопросам сектора такси МуПо представил обзор изменений в таксоизвозе во время чрезвычайного положения и отметил, что в июле вновь выросло число ходатайств о транспортной карте. На прошлой неделе подали 68 ходатайств, из которых 43 были удовлетворены и два человека уже получили отрицательные ответы.

«Кажется, что таксоизвоз начинает приходить в себя и возвращается на предшествовавший чрезвычайному положению уровень, - сказал руководитель отдела по вопросам сектора такси МуПо Айвар Мельников. - До чрезвычайного положения было привычным, что в месяц подается 350-400 ходатайств, то есть почти 100 ходатайств в неделю. Число 68 показывает очевидный признак восстановления».

По словам Мельникова, во время чрезвычайной ситуации в таксоизвозе было большое падение, но в марте оно еще не отражалось, поскольку проходили производства по поданным в феврале документам. А с апреля падение заметно — в апреле подано только 95, в мае — 116 и в июне — 168 ходатайств. Вероятно, свой вклад в это внесло и то обстоятельство, что МуПо в этот период принимала и брала в производство только электронные ходатайства.

Вторая интересная тенденция, по словам Мельникова, в том, что водители стали массово аннулировать транспортные карты, что означает, что от активной работы на улице отказываются. Так, например, в марте подали 192, в апреле — 222, в мае — 140 и в июне — 132 ходатайства об аннулировании. Всего за период чрезвычайного положения было аннулировано 686 транспортных карт.

«Напоминаю водителям — подумайте хорошенько, готовы ли вы нести все сопутствующие транспортной карте обязательства. Первое состоит в том, что при работе таксистом значительно увеличивается страховая ставка вашего автомобиля. Во-вторых, в регистре у вашей машины будет отметка, что на ней осуществлялся таксоизвоз и, если вы захотите в будущем продать автомобиль, это будет хорошим предлогом для покупателя сбить цену, - объясняет Мельников. - Многие водители делают себе транспортную карту и пробуют неделю-две, после чего аннулируют свою карту, поскольку новичку тяжело зайти на рынок. Конкуренция жесткая и реальный заработок не отвечает ожиданиям».

За аннулирование транспортных карт стоит также новая мошенническая схема. Человек подает ходатайство, которое удовлетворяют, и перевозчик активирует приложение для водителя. Право на пользование сохраняется, а водитель аннулирует карту и спокойно разъезжает с маленькими затратами на страховку. Перевозчик обычно вновь не проверяет наличие и срок действия транспортной карты. «Эту схему мы потихоньку пытаемся уничтожить. Во время чрезвычайного положения таксоизвоз был приведен в порядок — на рынке остались только честные водители с безупречными документами. Теперь и здесь начинает восстанавливаться докризисная ситуация. К сожалению. Но инспекторы МуПо постоянно проверяют такси и нарушители получают предупреждение или штраф».

Еще один проблемный момент для МуПо состоит в том, что водители, которые заказывают транспортные карты в бумажном виде, не приходят за ними. Таких карт сотни. «Поэтому просим прийти за своими документами», - сказал Мельников.