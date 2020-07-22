За последние три дня в Эстонии утонули три человека

Во вторник, 21 июля в 18.09 сообщили, что в деревне Альбу, Ярвамаа, мужчина пошел купаться на пруд и не вернулся. Спасатели нашли 35-летнего утопленника примерно через час поисков и вытащили его тело на берег.

В тот же день, в 10.38 некий человек обнаружил в пруду, недалеко от своего дома в деревне Кивилыппе, волость Вильянди, труп 62-летнего мужчины. Спасатели помогли вытащить труп на берег.

В воскресенье, 19 июля в 5.22 в деревне Вериярве, волость Выру, в пруду был обнаружен 71-летний утопленник.