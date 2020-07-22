За последние три дня в Эстонии утонули три человека

К концу прошлой недели в Эстонии за этот год утонуло больше людей (37 человек), чем за весь прошлый год, когда утонули 36 человек. Последние дни принесли еще несколько смертей, сообщает Спасательный департамент.
Во вторник, 21 июля в 18.09 сообщили, что в деревне Альбу, Ярвамаа, мужчина пошел купаться на пруд и не вернулся. Спасатели нашли 35-летнего утопленника примерно через час поисков и вытащили его тело на берег.
В тот же день, в 10.38 некий человек обнаружил в пруду, недалеко от своего дома в деревне Кивилыппе, волость Вильянди, труп 62-летнего мужчины. Спасатели помогли вытащить труп на берег.
В воскресенье, 19 июля в 5.22 в деревне Вериярве, волость Выру, в пруду был обнаружен 71-летний утопленник.
Спасатели предупреждают, что, переоценив свои навыки пловца и состояние здоровья, можно поплатиться жизнью. Гораздо безопаснее идти купаться с кем-то и не заплывать на глубину. Также желательно купаться на пляжах, где есть охрана и спасатели.