Ср, 22.07.2020
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  • За последние три дня вы Эстонии утонули три человека

За последние три дня вы Эстонии утонули три человека

Пруд в деревне Хиндса.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

К концу прошлой недели в Эстонии за этот год утонуло больше людей, а именно 37 человек, чем за весь прошлый год, когда утонуло 36 человек. Последние дни принесли еще несколько смертей, сообщает Спасательный департамент.

Во вторник, 21 июля в 18.09 сообщили, что в деревне Альбу, Ярвамаа, мужчина пошел купаться в искусственном озере и не вернулся. Спасатели нашли 35-летнего утопленника примерно через час поисков и вытащили его тело на берег.

В тот же день, в 10.38 некий человек обнаружил в пруду, недалеко от своего дома в деревне Кивилыппе, волость Вильянди, труп 62-летнего мужчины. Спасатели помогли вытащить труп на берег. 

В воскресенье, 19 июля в 5.22 в деревне Вериярве, волость Выру, в пруду был обнаружен 71-летний утопленник. 

Спасатели предупреждают, что, переоценив свои навыки пловца и состояние здоровья, можно поплатиться жизнью. Гораздо безопаснее идти купаться с кем-то и не заплывать далеко, где глубоко. Также желательно купаться на пляжах, где есть охрана и спасатели.

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