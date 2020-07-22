Владельцы ночных клубов доведены до отчаяния: хватит искусственно держать нас на замке!

Владельцы ночных клубов Таллинна и других крупных городов отправили письмо правительству, в котором не скрывают, что последние месяцы были для них крайне тяжелыми. Слишком размытая надежда и экономические трудности довели многих до отчаяния, пишет Postimees.

В конце июня правительство решило, что с июля ночные клубы и другие увеселительные заведения могут вновь открыть свои двери для посетителей и одновременно в них могут находиться максимум сто человек. При этом они должны соблюдать правило 2+2. Для клубов это решение является неподходящим, поскольку их посещает больше людей. Кроме того, они танцуют вместе и их принудительное разделение было бы абсурдом.

«Ночные клубы, которые работают поздним вечером и ночью, имеющие профессиональную охрану и другую необходимую инфраструктуру, не могут сегодня, соблюдая законы, открыть свои двери. Мы знаем и вы знаете — рекомендуемая заполняемость зала в 50 процентов в теории хороша, но на практике это неосуществимое решение», - заявляют подписавшиеся, в том числе владельцы Hollywood, Venus, Maasikas, Vabank и Sunset.

Они признают, что законодательную гибкость можно было бы протестировать, спросив у общественности, что собой вообще представляет ночной клуб. «Нет ничего проще, чем наклеить на Hollywood, Sunset или Maasikas табличку с надписью lounge. Или поискать другие JOKK-решения», - подчеркивают они. По словам авторов письма, исходя из закона, в настоящий момент в Эстонии нет ни одного ночного клуба, поэтому возможностей для трактовки ситуации множество. «Страдают именно те, кто придерживается не только текста закона, но и его смысла», - сказано в письме.

«Ночные клубы — одна из последних, если не последняя сфера деятельности, которую после чрезвычайного положения искусственно держат на замке регуляциями, - жалуются предприниматели. - Обстоятельство, что ночные развлечения являются преимущественно вотчиной молодых людей, не может быть причиной для игнорирования наших предложений».

Бизнесмены предлагают, чтобы ночные клубы открылись не позднее конца июля, как и другие функционирующие в закрытых помещениях учреждения, которые могут принять до 500 человек. «Мы не просим ничего особенного. Мы хотим работать, предлагать людям качественные развлечения и платить налоги за эту деятельность», - заключили владельцы ночных клубов.