Видео: трехкомнатная квартира в Таллинне - дизайн своими руками

Уже знакомый нашим читателям российский портал об интерьере InMyRoom регулярно показывает нам интерьеры квартир и домов в разных странах мира. Сегодня у нас состоится удивительная видеовстреча, и произойдет она... в Таллинне.
Эту трехкомнатную квартиру площадью 79 квадратных метров медсестра из Таллинна Алина Огородникова оформила сама: здесь есть детали, которые вам точно понравятся, а что-то вызовет возражение. И это правильно!
Если кто-то из наших читателей захочет поделиться рассказом о том, как создавался интерьер в их квартире или доме - милости просим! Напишите о себе, пришлите фото или видео по адресу vene@postimees.ee с пометкой "ремонт" или "интерьер".