Ср, 22.07.2020
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  • Видео: трехкомнатная квартира в Таллинне - дизайн своими руками

Видео: трехкомнатная квартира в Таллинне - дизайн своими руками

Алина Огородникова приглашает в гости.

ФОТО: inmyroom.ru

Уже знакомый нашим читателям российский портал об интерьере InMyRoom регулярно показывает нам интерьеры квартир и домов в разных странах мира. Сегодня у нас состоится удивительная видеовстреча, и произойдет она... в Таллинне.    

Эту трехкомнатную квартиру площадью 79 квадратных метров медсестра из Таллинна Алина Огородникова оформила сама: здесь есть детали, которые вам точно понравятся, а что-то вызовет возражение. И это правильно!

Если кто-то из наших читателей захочет поделиться рассказом о том, как создавался интерьер в их квартире или доме - милости просим! Напишите о себе, пришлите фото или видео по адресу vene@postimees.ee с пометкой "ремонт" или "интерьер". 

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