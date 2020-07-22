Видео: трехкомнатная квартира в Таллинне - дизайн своими руками

Эту трехкомнатную квартиру площадью 79 квадратных метров медсестра из Таллинна Алина Огородникова оформила сама: здесь есть детали, которые вам точно понравятся, а что-то вызовет возражение. И это правильно!

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