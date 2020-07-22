Галерея ⟩ Строительство нового ипподрома идет полным ходом

В первую очередь строятся дорожки и конюшни. Дорожка может быть 1000 метров в длину и 18 метров в ширину, внутри будет площадка с травой и прудом. Мест на трибуне будет создано не так много, на субботние соревнования смогут приходить смотреть около ста человек, остальные будут наблюдать за прямой трансляцией по интернету, пишет волостная газета Сауэ.

В ходе строительных работ будет осушена земля, установлены водосточные системы, для которых были проложены 900 метров водосточных труб, а также 2,3 км дренажных труб.

Также на территории ипподрома будут построены дороги и парковочные места для автомобилей, мотоциклов, автобусов, конных прицепов и транспорта персонала и гостей.

По словам члена правления Hipodroom OÜ Яануса Микка, первые соревнования на новом ипподроме могут пройти в 2021 году. «К этому моменту на ипподроме уже построят дорожки для соревнований и зоны для конюшен и трибун», - сказал Микк.