Мужчина, убивший кота молотком, остался безнаказанным

По словам связавшегося с организацией Loomapäästegrupp, занимающейся спасением животных, случай имел место 21 апреля в Хаапсалу, когда в районе 10 утра раздался шум. «Наша собака словно сошла с ума и побежала к краю сада, прилегающего к соседскому участку, - рассказывает обратившийся в организацию. - Было непонятно, что происходит. Кошки в комнате шипели и ходили со вздыбленной шерстью и все животные вели себя странным образом, чего никогда не было раньше».

Затем он заметил в саду соседа, и, как позднее можно было увидеть на видео, тот взял своего питомца Мики на руки и начал топить кота в бочке. «Кот царапался и упорно боролся, но так как он не тонул, сосед начал бить его молотком - в общей сложности десять раз», - описал сосед.

По оценке полиции, уголовное производство можно начать в ситуации, когда убийство животного было особо и осознанно жестоким. В данном случае, на основании полученных материалов, подобный умысел в действиях человека не отражается - мужчина не хотел жестоко обращаться с котом, а просто хотел его умертвить. Но он сделал это недопустимым способом.

«Изучив материалы, полученные вместе с заявлением, можно увидеть, что речь идет об убийстве животного, которое пытались совершить через утопление, но из-за сопротивления животного человек вынужден был также неоднократно ударить животное неустановленным предметом, - говорится в полученном Loomapäästegrupp из Хаапсалуского отделения полиции ответе. - Из материалов также видно, что человек действительно убил животное. Но точно не видно, что у человека было субъективное желание совершить жестокое действие против своего животного, то есть его поведение по отношению к животному не демонстрирует намерения (желания) жестоко обращаться со своим котом, а просто желание или намерение завершить его жизнь, но что он сделал недопустимым способом».

«Нет помощи даже тогда, когда ты добавляешь к заявлению видео убийства животного, где все видно с первой до последней секунды, - возмущается ведущая фигура Loomapäästegrupp Хейки Валнер. - Эстонское государство и эстонская полиция дали зеленый свет мучителям животных — мучайте и убивайте животных столько, сколько душа пожелает. Полиция это неоднократно позволяла и бояться живодерам нечего».