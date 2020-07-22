ФОТО ⟩ В продажу поступил удостоенный престижной премии современный дом в Выру

В городе Выру, на берегу озера Тамула поступил в продажу необычный дом с панорамными окнами, рассказывает Kodustiil.
Благодаря отличной планировке этого сверхсовременного частного дома, из каждого окна открывается потрясающий вид на окрестности. Двухэтажный дом разделен на четыре уровня. Общая площадь здания составляет 388,5 квадратных метров, а площадь участка - 11 322 квадратных метра.
На первом уровне дома находится эффектный вход, подсобное и техническое помещения, туалет и гараж на две машины. Кроме того, на первом уровне находится сауна с комнатой отдыха и выходом на просторную террасу.
На втором уровне расположены просторная гостиная и кухня. Утренним кофе можно насладиться на большом балконе. На третьем уровне находятся две просторные спальни, ванная комната с двумя душевыми кабинами и джакузи, зоной отдыха и кладовкой. Спальни расположены очень продуманно и удачно: солнце освещает их на протяжении целого дня. На четвертом уровне находится главная спальня с большой гардеробной.
Весь дизайн интерьера подчинен современному архитектурному решению дома с высотой потолков более пяти метров. Создателем комплексного решения является архитектор Лаури Нымме. Для строительства и отделки использованы только высококачественные материалы и эксклюзивные приемы. Кардинально отличающийся от большинства домов в Эстонии, этот дом был удостоен премии «Самый стильный дом Эстонии» в 2009 году.
В дополнение к основному дому, на участке также стоит гостевой дом с тремя спальными местами. Также имеется сарай для хранения садовых инструментов.
С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.