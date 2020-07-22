ФОТО ⟩ В продажу поступил удостоенный престижной премии современный дом в Выру

Благодаря отличной планировке этого сверхсовременного частного дома, из каждого окна открывается потрясающий вид на окрестности. Двухэтажный дом разделен на четыре уровня. Общая площадь здания составляет 388,5 квадратных метров, а площадь участка - 11 322 квадратных метра.

Дом на берегу озера Тамула. ФОТО: KV.EE

На первом уровне дома находится эффектный вход, подсобное и техническое помещения, туалет и гараж на две машины. Кроме того, на первом уровне находится сауна с комнатой отдыха и выходом на просторную террасу.

Кухня. ФОТО: KV.EE

На втором уровне расположены просторная гостиная и кухня. Утренним кофе можно насладиться на большом балконе. На третьем уровне находятся две просторные спальни, ванная комната с двумя душевыми кабинами и джакузи, зоной отдыха и кладовкой. Спальни расположены очень продуманно и удачно: солнце освещает их на протяжении целого дня. На четвертом уровне находится главная спальня с большой гардеробной.

Гостиная. ФОТО: KV.EE

Весь дизайн интерьера подчинен современному архитектурному решению дома с высотой потолков более пяти метров. Создателем комплексного решения является архитектор Лаури Нымме. Для строительства и отделки использованы только высококачественные материалы и эксклюзивные приемы. Кардинально отличающийся от большинства домов в Эстонии, этот дом был удостоен премии «Самый стильный дом Эстонии» в 2009 году.

Вид на город Выру. ФОТО: KV.EE

В дополнение к основному дому, на участке также стоит гостевой дом с тремя спальными местами. Также имеется сарай для хранения садовых инструментов.

Дом в Выру. ФОТО: KV.EE