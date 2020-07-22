УЕФА решил доигрывать матчи футбольных еврокубков без зрителей

«Надо быть оптимистом, и если случается нечто, как этот кризис, нужно иметь план действий. До дальнейших распоряжений мы будем проводить матчи еврокубков без зрителей. Рисковать не будем», - цитирует своего президента пресс-служба УЕФА.

Сезон в еврокубках был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. Континентальные клубные турниры возобновятся в августе.

«Основное внимание, конечно, уделено элитным турнирам. Но очевидно, что жизненно важным элементом нашей миссии всегда будет массовый футбол. В условиях новых медицинских протоколов и предписаний в первую очередь важно, чтобы никто не подвергал себя ненужным рискам. Мы должны быть особенно осторожны там, где дело касается детей», - добавил Чеферин.

Оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов прерванного сезона пройдут в формате «Финала восьми» в Лиссабоне. Ответные матчи 1/8 финала пройдут на полях номинальных хозяев 7-8 августа. 12-15 августа пройдут четвертьфиналы, 18-19 августа - полуфиналы, финал запланирован на 23 августа на стадионе «Эштадиу да Луш».

Синоптики обещают футбольную жару в августе 🔥



Расписание всех еврокубков на следующий месяц 👉 https://t.co/dAY7z0YQ4G#ЛигаЧемпионов #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/D5d3XYPFMy — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) July 22, 2020