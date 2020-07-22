Депутат Рийгикогу Калев Калло просит Госсуд о своем оправдании

По состоянию на 22 июля Госсуд не занял позицию по представленной кассации.

Депутат Рийгикогу и бывший председатель Таллиннского горсобрания Калев Калло (Центристская партия) не сумел добиться своего оправдания в окружном суде по т.н. "делу Сависаара". Более того, апелляционный суд 22 июня согласился с доводами прокуратуры, признав Калло виновным по всем выдвинутым обвинениям.