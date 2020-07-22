Ср, 22.07.2020
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Депутат Рийгикогу Калев Калло просит Госсуд о своем оправдании

Калев Калло.

ФОТО: Madis Sinivee

В Государственный суд поступила кассационная жалоба защитника политика-центриста Калева Калло, который судами двух первых инстанций был признан виновным в коррупции, пишет Rus.ERR.

В представленной кассации защитник Калло, присяжный адвокат Кристи Ранде ходатайствует об оправдании парламентария. 

По состоянию на 22 июля Госсуд не занял позицию по представленной кассации.

Депутат Рийгикогу и бывший председатель Таллиннского горсобрания Калев Калло (Центристская партия) не сумел добиться своего оправдания в окружном суде по т.н. "делу Сависаара". Более того, апелляционный суд 22 июня согласился с доводами прокуратуры, признав Калло виновным по всем выдвинутым обвинениям. 

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