Депутат Рийгикогу Калев Калло просит Госсуд о своем оправдании

В Государственный суд поступила кассационная жалоба защитника политика-центриста Калева Калло, который судами двух первых инстанций был признан виновным в коррупции, пишет Rus.ERR.
В представленной кассации защитник Калло, присяжный адвокат Кристи Ранде ходатайствует об оправдании парламентария.
По состоянию на 22 июля Госсуд не занял позицию по представленной кассации.
Депутат Рийгикогу и бывший председатель Таллиннского горсобрания Калев Калло (Центристская партия) не сумел добиться своего оправдания в окружном суде по т.н. "делу Сависаара". Более того, апелляционный суд 22 июня согласился с доводами прокуратуры, признав Калло виновным по всем выдвинутым обвинениям.