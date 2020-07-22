Вторая волна коронавируса: Эстония готова к плану А3

Все в рамках прежних поставок заказанные средства индивидуальной защиты добрались до Эстонии и когда они пройдут все необходимые процедуры, будут далее переданы в запас в Государственный центр поддержки (RTK).

«Госпоставки, организованные через RTK, в настоящее время находятся на стадии оценки, и, поскольку это международные поставки, помимо многих местных, было несколько иностранных участников», - сказал Postimees пресс-секретарь Министерства финансов Михкель Лендок. Именно поэтому нужна основательная оценка и нельзя сразу двигаться дальше через мини-конкурс.

В июне правительство выделило Министерству финансов 13 миллионов евро, чтобы приобрести месячный запас средств индивидуальной защиты.

«С точки зрения количества правительство решило исходить из предложенного Департаментом здоровья сценария A3, согласно которому на 100 000 жителей в течение 14 дней будет возникать кумулятивно 125-150 пациентов», - объяснил Лендок. Сценарий А3 означает в три раза большие расходы на средства индивидуальной защиты, чем были в апреле.

Госзапасы в случае плана А3 общее количество штук Хирургические маски - 9 479 494

Маски FFP2 - 2 137 766

Маски FFP3 - 368 085

Одноразовые халаты(PPE ja PE), фартук с рукавами - 2 589 321

Нитриловые перчатки - 24 873 987

Защитные очки/визоры - 503 356

Пленочные фартуки - 1 303 930

Шапочки - 3 354 884

Защитные костюмы - 73 650

«Более половины из необходимого уже есть в прежних поставках и также есть с весны оставшиеся средства индивидуальной защиты», - отметил Лендок.

В поставке, в рамках которой государство приобретет недостающую часть, участвует также 139 учреждений, которые закупят, вероятно, и для себя запас на месяц. Эти дополнительные запасы в случае второй волны дадут уверенность, что в случае месячного запаса 1+1 не возникнет перебоев на рынке и эстонское общество больше не придется так масштабно закрывать, как было во время чрезвычайного положения, добавил Лендок.

На данный момент нет проблем с заказом запасов

«Как демонстрирует количество предлагающих поставки, ситуация на рынках стала проще и цены уменьшились», - отметил Лендок. Хотя цены министерство сможет назвать только после завершения проходящего в рамках поставок мини-конкурса, ожидается, что в сравнении с весенней ситуацией будут более благоприятные условия - как с точки зрения товара, так и цены.