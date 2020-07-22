Новый анализ позволяет выявить рак за годы до появления первых сиптомов

Группа ученых из США и Китая представила тест PanSeer, определяющий на самых ранних стадиях рак желудка, пищевода, легкого и печени и колоректальный рак. Он позволяет обнаружить заболевание на стадии, когда симптомы заболевания еще не проявляются и на четыре года раньше, чем традиционные методы, к примеру, биопсия. Статья о его создании опубликована в журнале Nature Communications.

В исследовании участвовали более 120 тысяч добровольцев. Мужчины и женщины в возрасте от 30 до 75 лет регулярно сдавали кровь и проходили обследования у врачей с 2007 по 2017 год. Всего за то время ученые собрали 1,6 миллиона образцов, которые сейчас хранятся в архиве Университета Фудань в Китае, уточняет Naked Science.

В ходе исследования команда проанализировала образцы крови, взятые у 605 человек без симптомов, у 191 из которых позже был диагностирован рак прямой кишки, пищевода, печени, легких или желудка. Ученые использовали стандартные методы диагностики, чтобы понять, смогут ли они увидеть предпосылки к развитию заболевания. Также специалисты проверили плазму, взятую у 223 людей с раком, и 200 образцов больных и здоровых тканей.

Это позволило ученым найти маркеры рака, небольшие фрагменты циркулирующей опухолевой ДНК, и разработать тест на их основе. Новый метод позволил выявить развитие пяти распространенных типов заболевания с точностью в 95% за четыре года до того, как традиционные методы диагностики смогли обнаружить симптомы. У пациентов 88% с уже поставленным диагнозом тест нашел те же маркеры.

Ранняя диагностика позволяет лечить рак наиболее эффективным способом и повышает шансы человека на успешное излечение.

Однако у теста есть и недостатки: он способен выявить рак, но не определяет, какие ткани заражены. Авторы уверены, что разработка в шаге от клинических исследований и возможности применяться в больницах. Следующая цель ученых — проверить испытуемых с учетом наследственности, возраста, образа жизни и других факторов, чтобы сделать тест более точным.