Как на сегодняшний день обстоят дела с нотариальными сделками

Если в июне 2019 года эстонские нотариусы заверили 5763 сделки с недвижимостью, то в прошлом месяце - 5698 сделок, что всего на 1% меньше, чем год назад. «Заверение сделок с недвижимостью составляет существенную часть нотариальных сделок в целом, и небольшое сокращение числа сделок с недвижимостью является основной причиной того, почему сокращение общего количества сделок осталось в пределах 10%, - объяснила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон. - Очевидно, в июне было заключено много сделок, которые ранее пришлось отложить из-за чрезвычайного положения».

В сравнении с прошлым годом заключено на 70% больше браков

Примечательно и то обстоятельство, что несмотря на ситуацию, при помощи нотариусов было заключено на 70% больше браков, чем в прошлом году, а число разводов сократилось на 7%. В сравнении с прошлым годом на 12% увеличилось и число заверенных завещаний, а количество инициированных производств по наследованию и прочих представленных в связи с наследованием заявлений выросло примерно на 15%.

«Как и в случае сделок с недвижимостью можно предположить, что сделки с наследованием в условиях чрезвычайного положения просто переносили на более поздний срок. Это и объясняет наблюдающийся сейчас рост», - отметила Саар-Йохансон.

Сокращение же числа ряда других сделок оказалось довольно чувствительным. «Прежде всего, мы наблюдаем большое сокращение заверения доверенностей (почти на 20%) и выдачи апостилей (на 26%). Очевидно, это объясняется тем, что в нынешней ситуации люди реже отправляются за границу работать и учиться, и поэтому отсутствует необходимость выдавать доверенности, на основании которых во время отсутствия человека кто-то может выполнять за него необходимые сделки», - сказала Саар-Йохансон. В сравнении с прошлым годом число сделок с долями коммерческих товариществ также сократилось на 14%.

Во втором квартале общее количество сделок сократилось почти на треть

Если во втором квартале прошлого года было совершено почти 85 тысяч нотариальных сделок, то в этом году общее количество сделок едва превысило 61 тысячу. «Можно сказать, что с точки зрения общего количества нотариальных сделок, в июне ситуация немного восстановилась, но не смогла компенсировать имевшее место ранее снижение, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом квартале было совершено на 28% процентов меньше сделок», - сказала Саар-Йохансон.

В разбивке по регионам наибольшее снижение количества сделок с недвижимостью во втором квартале имело место на Хийумаа (-37%), в Ида-Вирумаа (-25%), в Таллинне (-25%) и в Рапла (-26%). Меньше был спад в Пайде (-7%) и Пыльва (-1%), а в Выру и Вильянди число сделок с недвижимостью даже несколько увеличилось.

Наибольшее сокращение числа сделок с недвижимостью в первой половине года имело место на Хийумаа

По сравнению с первым полугодием прошлого года общее количество официальных сделок уменьшилось примерно с 161 тысячи до 136 тысяч (спад составил 16%), причем число сделок с недвижимостью сократилось на 9%: с 35,5 тысяч до 32,5 тысяч.