Эстонские турфирмы: ограничения на полеты не работают, поскольку их можно обойти

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас подписал 17 мая распоряжение, согласно которому авиакомпании не должны организовывать из Эстонии полеты в страны, где за последние 14 дней кумулятивный показатель Covid-19 на 100 000 жителей был более 25. Также эстонские аэропорты не могут принимать рейсы из этих стран.

По оценке туристических компаний, ограничение не выполняет поставленной цели, поскольку путешественники из стран с повышенным риском могут попасть в Эстонию с помощью использования в качестве пересадки аэропорта другой страны. «Если один город закрывается, пассажиры бронируют билеты на другой рейс с пересадкой. Если у человека есть законное основание или причина путешествовать, найдется возможность попасть в пункт назначения. Вопреки желаемому эффекту, ограничение прямых рейсов может привести к тому, что люди будут путешествовать, используя транзитные страны с более высоким риском заражения. Например, вместо прямого рейса в Таллинн человек доедет на машины с Украины в Белоруссию, из Минска прилетит в Хельсинки, а оттуда на парома в Таллинн», - пишут предприятия.

По словам представителей союза, нынешняя регуляция скорее может принести вред. «Если Эстония запрещает прямые рейсы из определенных пунктов назначения, у нас меньше возможностей контролировать въезд в страну и мы надеемся, что другая транзитная страна сделает это лучше нас. Неизбежно возникает вопрос о том, являются ли ограничения на полеты наиболее эффективным средством борьбы с вирусом в современной Европе».

Обязательный двухнедельный карантин, который действует для прибывших из стран с высоким показателем заражений, по оценке предприятий, является разумным и должен сохранятся в качестве единственного ограничения.