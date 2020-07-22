Ср, 22.07.2020
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  • Эстонские турфирмы: ограничения на полеты не работают, поскольку их можно обойти

Эстонские турфирмы: ограничения на полеты не работают, поскольку их можно обойти

Самолет Nordica.

ФОТО: Aivar Pau

По оценке Союза туристических фирм Эстонии, подписанное министром экономики Таави Аасом распоряжение об ограничении полетов не выполняет поставленной задачи. Турфирмы хотят, чтобы эти ограничения отменили, пишет Postimees.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас подписал 17 мая распоряжение, согласно которому авиакомпании не должны организовывать из Эстонии полеты в страны, где за последние 14 дней кумулятивный показатель Covid-19 на 100 000 жителей был более 25. Также эстонские аэропорты не могут принимать рейсы из этих стран.

По оценке туристических компаний, ограничение не выполняет поставленной цели, поскольку путешественники из стран с повышенным риском могут попасть в Эстонию с помощью использования в качестве пересадки аэропорта другой страны. «Если один город закрывается, пассажиры бронируют билеты на другой рейс с пересадкой. Если у человека есть законное основание или причина путешествовать, найдется возможность попасть в пункт назначения. Вопреки желаемому эффекту, ограничение прямых рейсов может привести к тому, что люди будут путешествовать, используя транзитные страны с более высоким риском заражения. Например, вместо прямого рейса в Таллинн человек доедет на машины с Украины в Белоруссию, из Минска прилетит в Хельсинки, а оттуда на парома в Таллинн», - пишут предприятия.

По словам представителей союза, нынешняя регуляция скорее может принести вред. «Если Эстония запрещает прямые рейсы из определенных пунктов назначения, у нас меньше возможностей контролировать въезд в страну и мы надеемся, что другая транзитная страна сделает это лучше нас. Неизбежно возникает вопрос о том, являются ли ограничения на полеты наиболее эффективным средством борьбы с вирусом в современной Европе».

Обязательный двухнедельный карантин, который действует для прибывших из стран с высоким показателем заражений, по оценке предприятий, является разумным и должен сохранятся в качестве единственного ограничения.

Ограничения на полеты пока действуют до 28 июля.

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