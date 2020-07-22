Крупная сделка в Раквере ⟩ Олег Гросс купил ТЦ Tsentrum в Раквере и обещает построить вместо него новый развлекательный центр

Сегодня представители OG Elektra и бывший собственник торгового центра Яак Кууск посетили здание и земельный участок. «Конструкции прочные, они прослужат еще сто лет, но, конечно, для использования здания в качестве делового и развлекательного центра дом устарел, - сказал собственник OG Elektra Олег Гросс. - Пока рано говорить о конкретных планах, но чтобы воплотить наше видение в жизнь, здание, вероятно, придется снести». Гросс уточнил, что появление в Раквере нового современного развлекательного центра оживит жизнь всего города.