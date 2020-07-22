Кому нарубить брюссельской «капусты»?

Определение статей государственного бюджета, которые должны пополниться евросоюзными деньгами, чтобы немедленного перенаправить их нуждающимся в срочных инвестициях отраслям и конкретным предприятиям, – задача не из легких. И я нисколько не завидую тем экспертам и чиновникам, которым предстоит заниматься этим в ближайшие недели и месяцы.

«В очередь, сукины дети!»

Помнится, именно эту фразу первым делом членораздельно произнес бездомный пёс, которого хирург-волшебник профессор Преображенский превратил в человеческое существо по имени Полиграф Полиграфович Шариков.

В нашей ситуации никого – тем более, в столь грубой форме, – призывать становиться в очередь не надо. Она сама уже давно образовалась стихийным способом, и теперь следует только решить – кому, в каком объеме и когда будут выделены долгожданные финансы из Брюссельского щедрого кармана.

Давайте просто навскидку выберем несколько фрагментов из информационного потока последних двух-трех дней.

«Располагающиеся в Старом городе Таллинна рестораны и кафе опасаются, что не все популярные среди туристов и местных жителей заведения смогут продолжить свою деятельность. Причина проста: нет туристов – нет денег…»

«„Они не выживут без помощи и дня“: государство хочет отказать больным диабетом детям в поддержке».

«Руководитель нового департамента будет получать 6900 евро в месяц»…

На первый взгляд, подборка цитат и заголовков составлена по принципу «Где имение, а где – наводнение» и мало связано с предыдущим текстом. Постараюсь доказать обратное.

Страдающие рестораторы. Суть понятна: коронавирус нанес жесточайший удар по бизнесу, так или иначе связанному с туризмом. Хотя и тут все не так однозначно, как может показаться, и, к примеру, хуторской туризм и спа-отели по всей Эстонии именно благодаря (в буквальном смысле слова) Covid переживают небывалый сезонный бум. Но изрядный сегмент этой отрасли действительно несет более чем серьезные убытки и реально нуждается в поддержке.

Проблема с детьми-диабетиками вроде бы прямого отношения к обсуждаемой теме не имеет, но и здесь всё упирается в нехватку финансов, а по этой причине – необходимость экономить на всем, включая жизненно важное для таких больных оборудование.

Теперь о зарплате чиновницы… Хотя нет, об этом чуть позднее.

Денег много не бывает

Эта истина хорошо известна. Что касается, в частности, обсуждаемых 6,8 млрд. евро «брюссельской капусты», то они вообще-то вовсе не предназначены для раздачи тут же, на месте, и всем по потребности. Речь идет о структурных фондах, и поступление денег в бюджет Эстонии с дальнейшим инвестированием будет происходить под достаточно строгим контролем.

На фоне информации о намерении лишить государственной поддержки детей-инвалидов новость о сумме оклада директора департамента, превышающей зарплаты президента, премьер-министра и председателя Госсуда, выглядит особенно цинично.