Коронавирус в России: за отдых в стране будут давать 15 тысяч рублей

Третий день меньше шести тысяч случаев

За последние сутки в России зарегистрированы 5 862 новых случаев заражения коронавирусом, умерли за сутки 165 пациентов с Covid-19, сообщает оперативный штаб.

Накануне в России было выявлено на 20 случаев меньше - 5940, 19 июля - 6109. Таким образом, уже третий день в России фиксируют меньше шести тысяч случаев. И уже четвертый день суточный прирост обновляет минимумы почти за три последних месяца.

Всего за время пандемии в России зарегистрировали 789 190 случаев коронавирусной инфекции, 12 745 умерших пациентов с Covid-19 и 572 053 вылечившихся.

В Москве за последние сутки выявили 638 новых случаев, 234 - в Свердловской области, 221 - в Ханты-Мансийском автономном округе.

Россияне ждут второй волны

Российская система здравоохранения готова к возможной второй волне Covid-19, заявил премьер Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.

«Наша система здравоохранения готова к таким вызовам. Она себя показала в этот экстремальный цикл, я считаю, хорошо», - сказал Мишустин.

В то, что второй волны пандемии коронавируса не будет, верят только 27% жителей российских городов-миллионников, пишет РБК со ссылкой на опрос агентства маркетинговых исследований Wanta Group.

Почти половина (47%) жителей крупнейших городов России, в каждом из которых проживают более миллиона человек, ждут второй волны, а наиболее вероятным сроком ее начала считают сентябрь.

Среди тех, кто ждет нового всплеска Covid-19, большинство уверено, что она будет не страшнее первой. Того, что число заражений и смертельных исходов вырастет, опасаются только 16%.

Подавляющее большинство тех, кто верит в приход второй волны, заранее готовится, говорится в исследовании. Цифры такие: откладывают деньги - 38%, принимают витамины - 37%, запасаются лекарствами, масками и антисептиками - 34%.

Туристам заплатят за отдых в России

Еще одна новость из выступления Мишустина в Думе - туристам, которые решат отдохнуть в некоторых регионах России, обещают компенсации на приобретение туров - от 5 до 15 тысяч рублей. Но только если у них есть платежная карта «Мир».

На эти цели правительство решило выделить 15 млрд рублей. Деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах, список этих регионов уже составлен Ростуризмом, сказал Мишустин.

Схема получения бонуса выглядит так: турист должен зайти на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel), выбрать предложение одного из партнеров программы и перейти на его сайт, пишет Интерфакс. Там он выбирает тур, оформляет поездку и оплачивает с использованием карты «Мир».

Продолжительность тура должна составлять не менее пяти ночей, а стоимость - не менее 25 000 рублей, пишет Forbes. Возврат средств на карту займет от пяти минут до пяти дней, полученный кэшбек освобожден от налогов.