Жители Петербурга сразу после открытия границы поедут в Таллинн и Нарву

Согласно проведенному опросу среди жителей Петербурга, после открытия границы России первым городом, куда они хотели бы поехать, петербуржцы назвали Таллинн (42%).
Второе место в рейтинге городов прибалтийского региона, которым петербургские туристы отдадут приоритет при первой поездке за границу, стал Хельсинки – 35%, а замыкает первую тройку Рига – 21%, передает rus.err.ee.
В топ-5 по результатам опроса, проведенного по заказу компании Lux Express Group, вошли приграничный эстонский город Нарва (14%) и столица Литвы Вильнюс (7%).
Во второй пятерке два финских и три эстонских города: Котка (6%), Йыхви (4%), Тарту (93%), Вантаа (3%) и Пярну (2%).