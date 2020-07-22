Жители Петербурга сразу после открытия границы поедут в Таллинн и Нарву

Второе место в рейтинге городов прибалтийского региона, которым петербургские туристы отдадут приоритет при первой поездке за границу, стал Хельсинки – 35%, а замыкает первую тройку Рига – 21%, передает rus.err.ee.

В топ-5 по результатам опроса, проведенного по заказу компании Lux Express Group, вошли приграничный эстонский город Нарва (14%) и столица Литвы Вильнюс (7%).