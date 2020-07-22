Ср, 22.07.2020
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  • Rus.Postimees.ee
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  • Жители Петербурга сразу после открытия границы поедут в Таллинн и Нарву

Жители Петербурга сразу после открытия границы поедут в Таллинн и Нарву

Туристы в Старом городе Таллинна.

ФОТО: Liis Treimann

Согласно проведенному опросу среди жителей Петербурга, после открытия границы России первым городом, куда они хотели бы поехать, петербуржцы назвали Таллинн (42%). 

Второе место в рейтинге городов прибалтийского региона, которым петербургские туристы отдадут приоритет при первой поездке за границу, стал Хельсинки – 35%, а замыкает первую тройку Рига – 21%, передает rus.err.ee.

В топ-5 по результатам опроса, проведенного по заказу компании Lux Express Group, вошли приграничный эстонский город Нарва (14%) и столица Литвы Вильнюс (7%).

Во второй пятерке два финских и три эстонских города: Котка (6%), Йыхви (4%), Тарту (93%), Вантаа (3%) и Пярну (2%).

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