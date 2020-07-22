Из Эстонии в Россию пытались привезти без документов более тонны пилок для ногтей

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Куничина Гора Псковской таможни на российско-эстонской границе при таможенном контроле товара, перемещаемого на таможенную территорию Евразийского экономического союза, выявлено более тонны товара для ухода за ногтями, сообщает Северо-Западное таможенное управление РФ.
В транспортном средстве согласно товаросопроводительным документам перемещался сборный груз. При проведении таможенного досмотра в грузовом отсеке выявлен товар, сведения о котором отсутствуют в товаросопроводительных документах, а часть товара, указанного в документах, отсутствует.
Пилки для ногтей Femell, сменные накладки пилок для ногтей с клеевым слоем и другие товары, предназначенные для ухода за ногтевыми поверхностями, общим весом брутто более одной тонны, изъяты и помещены на ответственное хранение.
В связи с сообщением таможенному органу недостоверных сведений о наименовании товара при прибытии товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза возбуждено дело об административном правонарушении.