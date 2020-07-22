Из Эстонии в Россию пытались привезти без документов более тонны пилок для ногтей

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Пилки для ногтей Femell, сменные накладки пилок для ногтей с клеевым слоем и другие товары, предназначенные для ухода за ногтевыми поверхностями, общим весом брутто более одной тонны, изъяты и помещены на ответственное хранение.