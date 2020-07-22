Захватившему автобус в Луцке предъявлено обвинение

"Убежден, что суд не изберет никакой меры пресечения, кроме содержания под стражей", - заявил он. "Во время захвата никто не погиб, поэтому суд, думаю, это учтет. Впрочем, максимальная санкция - это пожизненное заключение", - добавил он, передает Deutsche Welle.

Полиция и Служба безопасности Украины открыли уголовные производства по факту произошедшего. Они ведутся по статьям о захвате заложников, незаконном обращении с боеприпасами, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и о теракте.

Сообщник нападавшего задержан

Между тем полиция Харьковской области сообщила о задержании предполагаемого сообщника нападавшего, он сотрудничает со следствием. Его имя не разглашается. Служба безопасности Украины провела обыски по адресу проживания мужчины, у него изъяты оружие и взрывчатка. С ним работают следователи.

Зеленский: Спецоперацию предлагали провести сразу

Ситуацию с захватом заложников в ночь на 22 июля прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, ему предлагали сразу провести спецоперацию, "которая неизвестно бы, чем закончилась". "То есть был бы штурм - быстрый. Я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди", - пояснил он.

Уроженец РФ, получивший гражданство Украины

В центре Луцка 21 июля вооруженный мужчина захватил автобус с примерно 20 пассажирами. Он уверял, что у него есть взрывчатка. В Волынской области ввели оперативный план "Заложник".

Преступник называл себя Максимом Плохим. Вскоре стало известно, что его настоящее имя - Максим Кривош, он уроженец России, получивший гражданство Украины. Информацию о том, что Кривош находится на психиатрическом лечении, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг. Злоумышленник требовал, чтобы первые лица страны записали видеообращения и признали себя "террористами в законе".

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил другое требование Кривоша, опубликовав на своей странице в соцсети Facebook видеозапись, на которой он произносит фразу: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". В Офисе Зеленского сообщили, что освобождение заложников произошло после того, как президент пообщался со злоумышленником.