Ср, 22.07.2020
Лучшее средство от путинизма – сам Путин. Март Лаар

До смерти забивший родного дядю получил восемь лет тюрьмы

Вируская тюрьма.

ФОТО: Sander Ilvest

Вируский уездный суд в среду приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы 47-летнего Виллу Кереме, признав его виновным в убийстве.

Срок отбывания наказания исчисляется с 19 октября 2019 года - дня, когда Кереме был задержан по подозрению в совершении преступления, передает rus.err.ee.

В законную силу решение Вируского уездного суда не вступило.

Согласно обвинительному заключению, в октябре прошлого года в волости Винни в ходе совместного расписания спиртных напитков Виллу Кереме напал на своего 54-летнего дядю.

Кереме неоднократно наносил своей жертве удары руками и ногами в область головы и тела в результате чего пострадавший скончался.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ