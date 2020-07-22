До смерти забивший родного дядю получил восемь лет тюрьмы

Срок отбывания наказания исчисляется с 19 октября 2019 года - дня, когда Кереме был задержан по подозрению в совершении преступления, передает rus.err.ee.

В законную силу решение Вируского уездного суда не вступило.

Согласно обвинительному заключению, в октябре прошлого года в волости Винни в ходе совместного расписания спиртных напитков Виллу Кереме напал на своего 54-летнего дядю.