До смерти забивший родного дядю получил восемь лет тюрьмы

Вируский уездный суд в среду приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы 47-летнего Виллу Кереме, признав его виновным в убийстве.
Срок отбывания наказания исчисляется с 19 октября 2019 года - дня, когда Кереме был задержан по подозрению в совершении преступления, передает rus.err.ee.
В законную силу решение Вируского уездного суда не вступило.
Согласно обвинительному заключению, в октябре прошлого года в волости Винни в ходе совместного расписания спиртных напитков Виллу Кереме напал на своего 54-летнего дядю.
Кереме неоднократно наносил своей жертве удары руками и ногами в область головы и тела в результате чего пострадавший скончался.