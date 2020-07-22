Olerex открыл в Финляндии свою первую заправку

«Эстонские фирмы способны быстро восстановиться от кризиса, - сказал владелец Olerex, предприниматель Антти Моппель. - Мы открыли заправку в очень подходящем для эстонцев месте в Финляндии, на пути в порт Турку. Мы продаем там дизельное топливо и реагент AdBlue».

Построили маленькую заправку в сотрудничестве с местной сетью заправок SEO. По словам Моппеля, строительство заправки в Финляндии не отличается от строительства в Эстонии. «Как технические требования, общественный интерес, так и стоимость строительства совершенно сопоставимы», - отметил он.

В Турку Olerex ориентируется на три группы клиентов: клиенты с кредитной картой Olerex Eesti, клиенты финской SEO, а также розничные клиенты Турку.

По словам Моппеля, главный вызов для Olerex – завоевать доверие клиента в Финляндии. В то же время, конкуренция там такая же высокая, как и в Эстонии. Рядом с новой станцией в Турку располагаются также заправки Shell, Teboil и Neste. «Поэтому большой разницы в ценах возникать не будет», - признал Моппель.

По его словам, их следующий шаг в Финляндии — расширить зону распространения кредитной карты Olerex. «Уже сейчас наша кредитная карта работает на десяти заправочных станциях SEO», - заявляется Моппель.

В целом финский рынок Моппель назвал закрытым. «Участники рынка и силовые линии между ними развивались на протяжении многих десятилетий. Это касается всего розничного рынка и особенно продаж топлива. Выход на рынок требует длительной предварительной работы, и хорошо бы снизить риски с помощью местных партнеров.

Помимо Финляндии и Эстонии заправки Olerex можно найти в Латвии, Литве, Польше и Германии.