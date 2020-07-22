Главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева осудили на 3,5 года

По словам защитника, историк оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Так как Дмитриев находился в следственном изоляторе более трех лет, он должен выйти на свободу в сентябре текущего года.