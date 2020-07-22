Обзор ⟩ Красивые и недорогие съемные квартиры в курортном городе Пярну

Карусселли, 13

Кухня-гостиная на Карусселли, 13. ФОТО: KV.EE

Недалеко от пярнуского пляжа сдается романтическая однокомнатная квартира площадью 25,3 м2. В ней есть спальная зона и кухня-гостиная. Солнечная светлая квартира расположена на втором этаже великолепного старого деревянного дома.

Спальня в квартире на Карусселли, 13. ФОТО: KV.EE

За эту приятную квартиру придется платить 250 евро в месяц. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Aйда, 7

Кухня-гостиная в квартире на Айда, 7. ФОТО: KV.EE

Сдается в аренду стильная квартира площадью 34,3 квадратных метра в центре Пярну. Из квартиры на пятом этаже восьмиэтажного дома открывается захватывающий вид на центр города. Двухкомнатная квартира состоит из кухни-гостиной, спальни и ванной комнаты. Жителю квартиры в отличном месте не нужно ни о чем беспокоиться, ведь все необходимое находится в двух шагах от дома.

Кухня-гостиная на Айда, 7. ФОТО: KV.EE

Стоимость найма - 300 евро в месяц. Подробности находятся ЗДЕСЬ.

Ринги, 18

Гостиная в квартире на Ринги, 18. ФОТО: KV.EE

В районе исторических деревянных домов в центре Пярну сдается хорошая двухкомнатная квартира с печным отоплением. Жилая площадь 36,5 квадратных метров включает в себя гостиную, кухню, спальню и ванную комнату. Расположенная в красивом желтом деревянном доме, квартира является идеальным местом для молодой пары.

Кухня в квартире на Ринги, 18. ФОТО: KV.EE

За квартиру, выдержанную в светлых тонах, просят 300 евро в месяц. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Парги, 4

Квартира на Парги, 4. ФОТО: KV.EE

Сдается уютная однокомнатная квартира в новом отреставрированном доме в центре Пярну. Квартира площадью 30 квадратных метров состоит из кухни-гостиной, ванной комнаты и небольшой гардеробной. Кроме того, к квартире относится маленькая площадка для гриля. Знаменитый песчаный пляж Пярну находится всего в 800 метрах.

Квартира на Парги, 4. ФОТО: KV.EE

За месяц проживания в этой квартире нужно заплатить 290 евро. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Канали, 5A

Квартира на Канали, 5A. ФОТО: KV.EE

Уютное, оформленное в светлых тонах гнездышко находится недалеко от центра Пярну. В квартире площадью 28,6 квадратных метра есть кухня-гостиная и ванная комната. Квартира полностью меблирована и готова к заселению. Имеется также подвальный бокс, где, например, можно хранить велосипед.

Квартира на Канали, 5A. ФОТО: KV.EE