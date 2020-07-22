Будущее самого опасного перекрестка страны прояснится осенью

Кольцевой перекресток на Рийа – самый опасный с точки зрения аварий в Эстонии, в то же время это одна из самых важных развязок страны. Здесь сходятся шоссе Тарту – Таллинн – Выру – Лухамаа и Йыхви – Тарту – Валга, по которым, помимо грузовиков, направляющихся к погранпунктам, проезжают тысячи легковых автомобилей.

Уже несколько лет говорилось, что для того чтобы сделать круговой перекресток Рийа более безопасным, будет построена трехуровневая развязка: два уровня останутся для автомобилей и один для пешеходов. Еще в прошлом году было наверняка известно, что строительство начнется в этом году, но неожиданно для города и жителей Тарту поздней осенью государство притормозило этот проект стоимостью свыше 20 миллионов евро.

Деньги кончились

По словам руководителя дорожной службы Министерства экономики и коммуникаций Юлии Бергстейн, министерство должно было изыскать возможности, как обеспечить выполнение уже взятого на себя обязательства. Она добавила, что ни один другой проект не был предпочтен этому. «Отложить можно было лишь те объекты, на которые не был объявлен тендер», - пояснила она.

Обсуждение госбюджета вновь начнется осенью, Министерство подало дополнительное ходатайство для строительства кольца Рийа. Будет ли принято положительное решение, выяснится в сентябре.

Бергстейн подтвердила, что пока не принято решения о финансировании, уверенности в строительстве кольца нет. «Реализация нескольких строительных проектов зависит от того, будет ли удовлетворено ходатайство о дополнительном бюджете и в каком объеме», - добавила она.

Город Тарту вложит в реконструкцию кольцевой развязки Рийа 1,5 миллиона евро, из которых 700 000 евро запланировано в бюджете на следующий и 800 000 евро – на 2022 год. «Интерес города в том, чтобы строительство началось в следующем году», - подчеркнул мэр Тарту Урмас Клаас.

Помимо того, что уже сейчас нагрузка на перекресток очень велика и его пропускная способность ограничена, город в этом районе быстро развивается и дорожная нагрузка вырастет еще больше. Клаас подчеркнул, что, поскольку государство планирует сделать шоссе Йыхви – Тарту – Валга четырехполосным, круговой перекресток с большой пропускной способностью особенно важен. «В нынешнем виде автомобили, направляющиеся в город, ожидало бы бутылочное горлышко», - заметил мэр.

После реконструкции развязки Хааберсти в Таллинне самым опасным с точки зрения аварий перекрестком Эстонии стал именно круговой перекресток Рийа в Тарту. За первые шесть месяцев этого года на нем уже произошло 57 аварий.

Много мелких происшествий

По словам руководителя сферы профилактики ущерба Эстонского фонда дорожного страхования Юлли Рейметс, по сравнению с предшествующими годами число дорожно-транспортных происшествий в связи с чрезвычайным положением и менее интенсивным движением в апреле оказалось значительно меньше. Количество аварий в январе и феврале зависит от погоды и может очень различаться по годам: чем больше на дорогах снега и льда, тем больше аварий.