В Эстонии нет скрытого распространения коронавируса

За последние 14 дней было выявлено 23 новых случая заражения, кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения составила за последние две недели 1,9.

Из этих людей 12 (56,5 процента) заразились в кругу семьи, на работе — один (4,3 процента), а за границей восемь человек (34,8 процента). Источник заражения неизвестен в одном случае (4,3 процента). Новые случаи зарегистрированы в шести уездах: Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Пярнумаа и Тартумаа. С учетом замедления темпа заболеваемости, высокого числа тестов в неделю (1,8 теста на 1000 населения) и низкой доли позитивных результатов, можно сказать, что в Эстонии нет скрытого распространения вируса.

По состоянию на понедельник 379 из нуждавшихся в госпитализации больных были выписаны на домашнее лечение, четверо по-прежнему находятся в больнице, а к аппарату ИВЛ в этот период был подключен один пациент. Выздоровели 1439 человека, в 471 случаев позитивный результат поступил более 28 дней назад.

Зарегистрирован 2021 лабораторно подтвержденный случай заражения, заболеваемость на 100 000 населения составляет 152,5, протестированы 8,7 процента населения Эстонии. Зарегистрированные ввезенные в страну случаи COVID-19 составляют 8 процентов общего числа лабораторно подтвержденных заражений.