Таллиннский технический университет откажется от новых студентов из стран риска коронавируса

Таких кандидатов чуть более 300 человек.

Тем не менее, англоязычные программы откроют для студентов из Эстонии и ЕС, которых много. Кроме того, нет ограничений для студентов, поступающих в докторантуру. Университет готов сделать исключение для студентов из страны с риском коронавируса, которые, например, окончили в Эстонии бакалавриат, поступили в магистратуру и в промежутке не покидали Эстонию.

Решение сената продиктовано готовностью защитить благополучие и здоровье населения Эстонии, сотрудников и студентов университета от коронавируса.

По словам проректора по учебной работе TalTech Хендрика Волла, это решение было тяжелым. «На данный момент вирус в Эстонии крайне хорошо контролируется, во многом благодаря общим серьезным усилиям всего населения. Главным риском новой вспышки вируса считаются новые случаи, ввезенные из-за границы. Таллиннский технический университет не хочет рисковать здоровьем народа и поэтому мы в этом году планируем принять меньше иностранных студентов», - сказал Волл.