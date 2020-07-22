Таллиннский технический университет откажется от новых студентов из стран риска коронавируса

Сенат Таллиннского технического университета (TalTech) решил в среду, что не будет принимать на первую и вторую ступень обучения кандидатов в студенты из стран, где кумулятивное число позитивных тестов на коронавирус за последние 14 дней превышает 16 человек на 100 000 населения или в стране отсутствует надежная статистика, а риск распространения инфекции является в ней высоким.
Таких кандидатов чуть более 300 человек.
Тем не менее, англоязычные программы откроют для студентов из Эстонии и ЕС, которых много. Кроме того, нет ограничений для студентов, поступающих в докторантуру. Университет готов сделать исключение для студентов из страны с риском коронавируса, которые, например, окончили в Эстонии бакалавриат, поступили в магистратуру и в промежутке не покидали Эстонию.
Решение сената продиктовано готовностью защитить благополучие и здоровье населения Эстонии, сотрудников и студентов университета от коронавируса.
По словам проректора по учебной работе TalTech Хендрика Волла, это решение было тяжелым. «На данный момент вирус в Эстонии крайне хорошо контролируется, во многом благодаря общим серьезным усилиям всего населения. Главным риском новой вспышки вируса считаются новые случаи, ввезенные из-за границы. Таллиннский технический университет не хочет рисковать здоровьем народа и поэтому мы в этом году планируем принять меньше иностранных студентов», - сказал Волл.
«Мы имматрикулируем только студентов из тех стран, которые по состоянию на 3 августа будут объявлены на сайте МИД странами с низким риском коронавируса. К счастью, интерес студентов из Эстонии и ЕС к англоязычным программам Технического университета высок и ни одна программа не останется неоткрытой из нехватки студентов», - сказал Волл.