Коронавирус. ФОТО: Shutterstock

Президент США Дональд Трамп неожиданно сменил риторику и признал серьезность эпидемии в стране, призвав граждан носить маски. Австралия зафиксировала рекордное суточное число заболевших за все время пандемии - большая их часть в Мельбурне. Американские власти обвинили двух граждан Китая в попытке похищения информации о вакцине против коронавируса.

Число случаев заражения Covid-19 по всему миру приближается к 15 миллионам, от болезни умерли 616,769 человек, показывают данные Университета Джонса Хопкинса.

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Трамп поверил в коронавирус

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером признал, что эпидемия коронавируса в его стране может "ухудшиться прежде чем начнутся улучшения".

Выступая на брифинге перед журналистами, Трамп также обратился ко всем американцам с просьбой носить маски.

"Нравятся вам маски или нет, от них есть польза, от них будет польза, и нам сейчас нужны все средства, какие только есть", - сказал президент США - более отрепетированным тоном, чем на своих прежних ежедневных брифингах. Он также назвал ношение маски актом патриотизма, - правда, сам он свою маску достал из кармана, но так и не надел.

Брифингов Трампа не было с апреля. Они закончились после того, как президент упомянул на одном из них, что в борьбе с коронавирусом, вероятно, могут помочь инъекции чистящих средств.

Перемена тона Трампа говорит о том, что он, наконец, признал серьезность угрозы коронавируса в США, считают инвесторы и эксперты. Еще буквально пару дней назад Трамп говорил, что коронавирус вот-вот исчезнет.

"Неважно, что именно президент сказал во время своего короткого появления во вторник, - пишет корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер. - Сам факт его возвращения говорит о том, насколько удручающими темпами развивалась эпидемия в США последние три месяца".

Тем временем, США заявили, что хакеры из Китая охотятся на вакцину от коронавируса. Министерство юстиции США предъявило официальные обвинения двум мужчинам, пытавшимся похитить информацию у американских компаний, исследующих Covid-19, для китайских спецслужб. Китай разрабатывает собственную вакцину, которая уже доступна некоторым госслужащим несмотря на то, что клинические испытания еще не завершены.

"В Южной и Северной Америке осложнения грозят 300 млн человек"

Панамериканская организация здравоохранения предупредила, что и в Северной, и в Южной Америке не наблюдается признаков замедления пандемии. Из-за уровня хронических заболеваний у населения и распространения коронавируса, трое из 10 жителей американских континентов - около 300 миллионов человек - находятся в категории повышенного риска развития осложнений при Covid-19, - сказала директор организации Карисса Этьенн.

Этьенн отметила, что за последнюю неделю в регионе было зафиксировано около 900 тысяч новых случаев Covid-19 и 22 тысячи смертей от болезни, большая часть из них - в Бразилии, Мексике и США.

"Худший день" пандемии для Австралии

В австралийском штате Виктория зафиксированы рекордные 484 новых случаев заражения коронавирусом - в основном в Мельбурне, где 7 июля ввели карантин. Cо среды 22-го в столице штата становится обязательным ношение масок в общественных местах.

Представители штата Виктория "с прискорбием" объявили, что из 3 810 заразившихся, обнаруженных в штате за последние две недели, 90% людей не самоизолировались в период между появлением первых симптомов и тестированием на коронавирус, а 53% не самоизолировались, пока ожидали результатов теста.

В целом по стране обнаружены 502 новых зараженных. Это худший показатель для Австралии с момента начала пандемии, подтвердил заместитель главного санитарного врача страны Майкл Кидд. Предыдущий рекорд был зафиксирован 28 марта - тогда зафиксировали 469 новых случаев заражения вирусом. Еще 9 июня их было два.

Ситуация в Европе

Ирландия - одна из стран ЕС с самыми низкими показателями Covid-19 - отменяет карантин для прибывающих из 15 европейских стран. Это Мальта, Финляндия, Норвегия, Венгрия, Италия, Эстония, Латвия, Литва, Кипр, Словакия, Гренландия, Греция, Гибралтар, Монако и Сан-Марино.

При этом для стран, сильнее других страдающих от пандемии, Ирландия напротив, планирует ужесточить правила прибывания. В частности, может потребоваться негативный результат теста на коронавирус перед посадкой на самолет.

Таиланд продлил режим ЧП, новые меры контроля вируса в Гонконге, карантин в Кашмире

Власти Таиланда до конца августа продлили режим чрезвычайного положения в стране из-за пандемии.

В Гонконге в среду вступает в силу обязательное ношение масок во всех закрытых общественных местах. Нарушителям грозит максимальный штраф в размере 5 тыс. гонконгских долларов (645 долларов США). Кроме того, жителям Гонконга, возвращающимся из США и Казахстана, перед посадкой в самолет предстоит предъявить негативный результат теста на коронавирус, а по возвращении в город - самоизолироваться в гостиничном номере, а не у себя дома.

До 28 июля в Гонконге закрыты спортзалы и развлекательные заведения, а рестораны должны заканчивать обслуживание в 18:00.

Последние недели в городе наблюдается новый скачок случаев Covid-19. Во вторник диагноз подтвердили еще у 61 человека, и двое людей скончались.

Власти индийской части области Кашмир отменили ежегодное паломничество в священную пещеру Амарнатх, расположенную на высоте 4,175 м в Гималаях из-за пандемии коронавируса.

Каждый год в течение двух месяцев пещеру Амарнатх на северо-западе Индии посещают тысячи пилигримов, но в этом году местные власти посчитали, что риск распространения вируса, связанный с массовыми мероприятиями, слишком высок.

Все религиозные места в союзной территории Джамму и Кашмир закрыты для посетителей до 31 июля. Во вторник здесь было зарегистрировано 608 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 15 тысяч.