В ходе столкновения автомобилей пострадали три человека

Сегодня около 17:30 в полицию сообщили, что в деревне Рейу, волость Хяэдемеэсте, в ходе столкновения двух легковых автомобилей пострадали три человека, сообщила пресс-служба полиции.
В результате столкновения Mercedes-Benz и Volvo пострадали три человека, у двоих из них тяжелые повреждения. Скорая помощь увезла пострадавших в Пярнускую больницу.
Причина аварии в настоящий момент неизвестна.
Полиция регулирует движение на месте происшествия, по состоянию на 18:20 одно направления движения шоссе открыто.