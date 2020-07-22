Ср, 22.07.2020
На фоне информации о намерении лишить государственной поддержки детей-инвалидов новость о сумме оклада директора департамента выглядит особенно цинично. Вячеслав Иванов
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В ходе столкновения автомобилей пострадали три человека

В ходе столкновения автомобилей пострадали три человека

Полицейская машина.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня около 17:30 в полицию сообщили, что в деревне Рейу, волость Хяэдемеэсте, в ходе столкновения двух легковых автомобилей пострадали три человека, сообщила пресс-служба полиции.

В результате столкновения Mercedes-Benz и Volvo пострадали три человека, у двоих из них тяжелые повреждения. Скорая помощь увезла пострадавших в Пярнускую больницу.

Причина аварии в настоящий момент неизвестна.

Полиция регулирует движение на месте происшествия, по состоянию на 18:20 одно направления движения шоссе открыто.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ