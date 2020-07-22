Ратас - об огромной зарплате главы департамента: таким было ее требование

Премьер-министр Юри Ратас сказал сегодня в эфире передачи Vox Populi радио "Куку", что говорил по поводу зарплаты нового руководителя Департамента по делам образования Уллы Илиссон, которая составляет 6900 евро в месяц, с министром образования и науки Майлис Репс. По словам Ратаса, эта сумма слишком высока для госсектора, пишет Postimees.
Министр образования Майлис Репс назначила избранной руководителем только что созданного Департамента по дела образования и молодежи Улле Илиссон оклад в размере 6900 евро в месяц.
«Если вы считаете, что премьер-министр назначает зарплату для всех должностей, то, к счастью, это не так. Было бы довольно ужасно, будь это так», - ответил Ратас на вопрос, почему зарплата Илиссон так высока. По словам Ратаса, сегодня он говорил об этом с Репс. «Ее выбрала комиссия, и мы должны учитывать, что требование Илиссон по зарплате было именно таким», - добавил премьер-министр.
По словам Ратаса, государственный сектор в вопросах зарплаты не должен опережать частный сектор. «Как правило, он не должен проводить гонку зарплат. Частный сектор мог бы всегда быть здесь немного впереди», - сказал он.
Передачу можно послушать здесь.