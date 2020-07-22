Ратас - об огромной зарплате главы департамента: таким было ее требование

«Если вы считаете, что премьер-министр назначает зарплату для всех должностей, то, к счастью, это не так. Было бы довольно ужасно, будь это так», - ответил Ратас на вопрос, почему зарплата Илиссон так высока. По словам Ратаса, сегодня он говорил об этом с Репс. «Ее выбрала комиссия, и мы должны учитывать, что требование Илиссон по зарплате было именно таким», - добавил премьер-министр.