Глава Минобороны Германии: санкции против "Северного потока – 2" не соответствуют международному праву

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр отреагировала на дискуссии, которые ведутся среди стран-членов ЕС и государств Североатлантического альянса относительно целесообразности строительства газопровода "Северный поток - 2", который свяжет Россию и Германию. Берлину удалось развеять имеющиеся на этот счет опасения, заявила в среду, 22 июля, в интервью DW председатель Христианско-демократического союза (ХДС).

"Речь идет об опасениях, что Германия становится слишком зависимой от российского газа - мы смогли их развеять", - подчеркнула она.

При этом Крамп-Карренбауэр признала, что в ходе подобных дискуссий речь идет о "законных интересах Украины и Польши", и это "должно быть оговорено в контрактах".

"У правительства ФРГ есть четкая позиция по санкциям США"

Отдельно глава оборонного ведомства Германии коснулась перспективы введения Вашингтоном ограничительных мер в отношении участников проекта строительства. "Когда речь идет об угрозе санкций со стороны США, у нас в германском правительстве есть четкая позиция, что они не соответствуют международному праву", - подчеркнула она.

Палата представителей проголосовала за санкции

Ранее, 20 июля, Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие поправки, предусматривающей введение санкций в отношении участников, которые помогут завершить строительство газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Поправка предусмотрена к законопроекту об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год (начинается в США с 1 октября. - ред.). Она была одобрена единогласно.

Речь, в частности, идет о введении ограничительных мер против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства указанных трубопроводов.