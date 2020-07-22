Дональд Трамп. ФОТО: CARLOS BARRIA/REUTERS

На официальной странице президента США Дональда Трампа в "Фейсбуке" появился коллаж в его поддержку с использованием фотографий столкновений украинских демонстрантов с милицией на украинском Майдане в 2014 году. Коллаж был создан группой "Христиане-евангелисты за Дональда Трампа".

"Фейсбук" сообщил Би-би-си, что не будет предпринимать в отношении этой рекламы никаких действий, и отказался давать дальнейшие комментарии. Би-би-си также обратилась за комментариями к представителям предвыборного штаба Трампа, но ответа пока не получила.

Политическая реклама была опубликована на официальной странице Трампа. В описании значится, что она оплачена юридическим лицом под названием Donald Trump for President Inc. Это официальный штаб Дональда Трампа, через его сайт любой желающий может сделать пожертвование на президентскую кампанию действующего президента.

Коллаж состоит из двух частей. Слева Дональд Трамп разговаривает с людьми в униформе в спокойной обстановке - фото подписано "общественная безопасность". Справа люди избивают полицейского, под фотографией подпись "хаос и насилие".

Намек на Black Lives Matter?

Однако фотография справа была сделана не в США, а на Украине во время революции 2014 года. Если присмотреться, на рукаве полицейского можно увидеть тогдашнюю символику внутренних войск МВД Украины, которые сейчас расформированы.

Обратный поиск по изображениям подтверждает, что фото было сделано на Украине в феврале 2014 года. Снимок также использован на странице "Википедии" о событиях 2014 года на Украине - и подпадает под лицензию Creative Commons, то есть может использоваться бесплатно.

Автор снимка, фотограф Мстислав Чернов, подтвердил Би-би-си, что фото было сделано в 2014 году в Киеве. Он не стал комментировать использование фотографии кампанией Трампа.

У президента Трампа около 30 млн "френдов" на "Фейсбуке". Эта реклама показывалась в основном аудитории, проживающей во Флориде и в Техасе, старше 55 лет.