Видео ⟩ Пьяный водитель без прав закончил поездку в арестном доме

На поданный полицией сигнал остановиться 31-летний Куйдо сначала не отреагировал, видимо, хотел выиграть время для запасного плана.

Водитель резко развернул автомобиль, затем остановил машину и скрылся. Далеко ему убежать не удалось, его настигли полицейские. Когда Куйдо шел к патрульной машине, на нем был только один ботинок, поскольку второй провалился в тину во время его попытки сбежать.