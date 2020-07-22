Видео ⟩ Пьяный водитель без прав закончил поездку в арестном доме

На прошлой недели тартуским патрулям сообщили о Volkswagen с подозрительным стилем вождения, который двигался из Ихасте в сторону Аннелинна. У водителя этого автомобиля было обнаружено сильное опьянение, также у него не было водительских прав, пишет Postimees.
На поданный полицией сигнал остановиться 31-летний Куйдо сначала не отреагировал, видимо, хотел выиграть время для запасного плана.
Водитель резко развернул автомобиль, затем остановил машину и скрылся. Далеко ему убежать не удалось, его настигли полицейские. Когда Куйдо шел к патрульной машине, на нем был только один ботинок, поскольку второй провалился в тину во время его попытки сбежать.
Выяснилось, что этот мужчина уже попадал в поле зрения полиции. Куйдо ранее тоже пытался сбежать, а также выступал под чужим именем. На этот раз водителя Volkswagen взяли под стражу на два месяца.