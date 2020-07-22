В Таллинне вновь зажгут олимпийский огонь

Олимпийский огонь будет зажжен в 16:30 на Ратушной площади, откуда электрокатером будет доставлен в Пирита. Тематическое концертное представление на площади у Таллиннского олимпийского центра парусного спорта начнется в 18:30. Мероприятие длится около двух часов.

Московские олимпийские игры 1980 года внесли Таллинн, в котором проходила олимпийская парусная регата, в историю мирового спорта. Это крупное событие также оказало значительное влияние на развитие Таллинна - в ходе подготовки к олимпиаде в городе было построено более 50 новых объектов, без которых сейчас сложно представить город, включая телебашню, отель Olümpia, почтамт, выстроен новый терминал аэропорта, была расширена Пирита-теэ и создано многое другое.