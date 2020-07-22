Бывший глава обанкротившейся компании Wirecard вновь задержан

Кроме Брауна задержаны еще два члена правления Wirecard - бывший финансовый директор Буркхард Лей и бывший главный бухгалтер, имя которого не называется. Также в предварительном заключении находится экс-глава дочерней компании Wirecard в Дубае Cardsystems Middle East.

По данным следствия, речь идет о мошенничестве в составе группы, а также многократных рыночных манипуляциях. С помощью показаний основного свидетеля и других материалов прокуратура пришла к выводу, что подозреваемые уже с 2015 года систематически фальсифицировали баланс и раздували продажи. Тем самым они пытались скрыть, что на самом деле их бизнес приносит убытки.

Подделывая цифры, руководство Wirecard смогло получить кредиты на более чем 3,2 миллиарда евро, которые, очевидно будут потеряны для банков.

Операционный директор Wirecard Ян Марсалек (Jan Marsalek), считающийся ключевым звеном мошеннической схемы, смог бежать из Германии и объявлен в розыск. Тремя днями ранее газета Handelsblatt сообщила, что он находится под Москвой под наблюдением сотрудников ГРУ. По данным издания, до этого Марсалек якобы перевел в Россию крупную денежную сумму в виде биткоинов из Дубая, где Wirecard проводила сомнительные операции. О нем газета Financial Times, в частности, писала, что в кругах лондонских банкиров он неоднократно хвастался связями в австрийских спецслужбах и знанием формулы яда "Новичок", а также другими подробностями отравления Сергея и Юлии Скрипаль.