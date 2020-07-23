В МВД будет отдел готовности к кризисам

В четверг министр внутренних дел Март Хельме предложит правительству внести поправки в устав Министерства внутренних дел, чтобы создать в министерстве отдел готовности к кризисам.
Целью проекта является создание в министерстве структуры, которая помогла бы поднять на новый уровень готовность к кризису и в сотрудничестве с подведомственными министерству учреждениями добиться действенности во время кризиса. Для этого уточняются основные задачи спасательного департамента и отдела урегулирования кризисов, а вместо отдела инфомониторинга будет создан новый отдел - внутренней защиты и готовности к кризисам.
Кроме того, в проекте уточняются задачи отдела народонаселения и семейной политики, из которых планирование и организация политики, касающейся эстонских общин за рубежом, будут переданы отделу гражданского общества и политики адаптации.
Поправки, которые определяют основные задачи Спасательного департамента и отдела урегулирования кризисов и создания отдела внутренней защиты и готовности к кризисам, вступят в силу 1 сентября этого года. Остальные поправки вступают в силу в общем порядке.