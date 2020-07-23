В МВД будет отдел готовности к кризисам

Целью проекта является создание в министерстве структуры, которая помогла бы поднять на новый уровень готовность к кризису и в сотрудничестве с подведомственными министерству учреждениями добиться действенности во время кризиса. Для этого уточняются основные задачи спасательного департамента и отдела урегулирования кризисов, а вместо отдела инфомониторинга будет создан новый отдел - внутренней защиты и готовности к кризисам.

Кроме того, в проекте уточняются задачи отдела народонаселения и семейной политики, из которых планирование и организация политики, касающейся эстонских общин за рубежом, будут переданы отделу гражданского общества и политики адаптации.