Ээсмаа: 80 лет спустя нам все еще нужна декларация Уэллеса

Председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа подчеркнул, что декларация, подписанная заместителем Государственного секретаря США Самнером Уэллесом 23 июля 1940 года – это особенный символ нашей общей приверженности свободе, суверенитету и территориальной целостности. «С 1940 года и до полного восстановления независимости Балтийских государств полвека спустя в Вашингтоне все так же развевались флаги Эстонии, Латвии и Литвы, а наши народы все так же верили в будущее, в восстановление свободы и суверенитета», – сказал Ээсмаа.

По словам Ээсмаа, декларация Уэллеса на международном уровне создала основу для существования Балтийских государств де-юре на протяжении всего периода Советской оккупации и, в дальнейшем, для восстановления государственности Эстонии, Латвии и Литвы.

По заверению Ээсмаа, декларация и сегодня является мощным, вдохновляющим и важным напоминанием о необходимости придерживаться принципов международного права и противостоять, как сказано в декларации, «хищнической деятельности, вне зависимости от того, осуществляется она насильно или путем угроз применения силы». «По мере того, как мы движемся дальше в XXI век, наша общая приверженность демократическим ценностям, безопасным границам, и территориальной целостности суверенных государств всегда остается незыблемой», – сказал Ээсмаа.

Председатель комиссии по иностранным делам напомнил, что 25 июля 2018 года Соединенные Штаты подтвердили те же принципы, что и в декларации Уэллеса, теперь уже в Крымской декларации. США подчеркивают, что согласно своей политике, они отказываются признавать незаконную аннексию силой отнятых территорий. Балтийские государства признают и полностью поддерживают эту позицию.