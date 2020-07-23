Сегодня начнется ремонт частично обрушившегося из-за сильного дождя участка шоссе Таллинн - Нарва

Частично обрушившийся из-за сильного дождя склон основания на 120-м км шоссе Таллинн - Нарва в районе Падаорга начнут восстанавливать в четверг, сообщает Rus.ERR.
Департамент шоссейных дорог не исключает вариант пустить автомобильный трафик в объезд через Кивиыли.
Как сказал руководитель идаского представительства Департамента шоссейных дорог Анти Пальм, склон основания дороги обрушился в двух местах из-за сильного дождя, в настоящее время ситуация стабильная и, если больше не будет сильных дождей, то ничего не изменится.
Ежедневно в этом месте шоссе проезжает более 4200 автомобилей. Департамент надеется, что из-за ремонтных работ не придется перенаправлять автомобили в объезд, но не исключает такой вариант.
Ремонт основания дороги надеются начать и завершить 23 июля, но департамент не исключает, что может потребоваться и больше времени, так как подобные работы в Эстонии приходится делать нечасто, поэтому опыта их проведения немного.