В МОК задумались о проведении Олимпиады в Токио без зрителей

По словам Баха, подобные меры могут быть необходимы для обеспечения безопасности на Играх в условиях пандемии коронавируса. При этом он заявил, что никто не хочет, чтобы соревнования прошли без зрителей, пишет iz.ru.

Также президент МОК подчеркнул, что пандемия влияет и на ситуацию с тренировками спортсменов, которую он охарактеризовал как крайне серьезную. Атлеты не знают, когда возобновятся крупные соревнования и в какой момент им необходимо выйти на пик формы, объяснил он. Кроме того, он напомнил об ограничениях на перемещения из-за закрытых границ.