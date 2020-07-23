Маари Пыйм: наша страна движется в направлении полиции нравов и тоталитаризма

EKRE реализует волю SAPTK из чистого прагматизма и расчета. Они не могут одним разом унизить большую часть общества и все же быть избранными – однако уловка состоит в том, что их политической целью никогда не было заполучить голоса всех меньшинств одновременно. Социальные темы и группы берут по одиночке и сталкивают друг с другом. Разделяй и властвуй.

Товар, который вы не заказывали

Хорошо, вам не нравится тратить деньги налогоплательщиков на работу в том или ином направлении, поскольку вас лично затрагиваемые темы не касаются и вы полагаете, что права человека действуют выборочно: действительны лишь ваши права, ну и, в крайнем случае, те права, которые вы считаете подобающими. Разумеется, придерживаться подобных мнений никто не запрещает.

Проблема возникает тогда, когда взгляды, ограничивающие чьи-либо права, проникают в законодательство, угрожая правам тех, чьи взгляды отличаются и кого эти ограничения напрямую затрагивают. И вам никто не гарантирует, что ваши собственные взгляды, вероисповедание или пол не окажутся однажды объектом ограничений.

Я бы условно сравнила такой вид тематического популизма с покупкой какого-то запрещенного вещества в интернете – приобретая желаемый товар, вы тем самым поддерживаете своей покупкой организованную преступность, в том числе ее другие направления, такие как международная торговля оружием, людьми, органами, а также мошенничество всякого рода и убийства.

Возможно, вас это не интересует? Ладно, сегодня, вероятно, нет. Однако было бы наивно предполагать, что одно религиозное объединение с политическими амбициями остановится на полпути и именно там, где это окажется подходящим для вас.

Вы в разводе? Вы изменяли любимому человеку? Вы делали аборт или оплачивали его? В вашей семье прибегали к искусственному оплодотворению? Вы пережили изнасилование?

Глядя на то, что происходит не в столь дальних странах, как Польша и Словакия, не стоит вообще удивляться, если предложения по ограничению искусственного оплодотворения через пару лет проникнут и в наше законодательство. С большим усердием готовится почва для таких изменений, при которых хозяином вашего тела может стать кто-то другой. Да, «традиционные семейные ценности» значат для братьев по злотым также ограничения для вашего тела.