Раскрыта схема мошенничества с расселением аварийного жилья в Санкт-Петербурге

В публикации издания говорится, что в ходе работы над материалом журналистам удалось найти только в одном районе города не менее пятидесяти квартир, которые были похищены в результате махинаций с документами. Речь идет о жилье в Курортном районе Санкт-Петербурга, которое должно было достаться очередникам и имеющим право на обеспечение жильем вне очереди.

Суть схемы, которую авторы статьи сумели определить и описать по всех деталях, заключается в следующем. Сперва мошенники подбирают аварийный барак на подведомственной территории, а при наличии собственника договариваются о компенсации, чтобы сделать его соучастником. Затем необходимо согласовать расселение барака в Жилищном комитете города (такое расселение будет происходить сверх утвержденного плана под личным контролем первого заместителя председателя ведомства).

После этого преступники подбирают людей, которых затем регистрируют в аварийном бараке. Для этого также могут использованы и чужие данные без ведома человека, а единственное условие состоит в том, чтобы фиктивный жилец ранее не участвовал в приватизации, иначе не получится оформить предоставленное по договору социального найма жилье в собственность.

После фальсификации документов о вселении, мошенники совместно с сотрудниками Жилищного агентства и паспортного стола незаконно регистрируют в бараке всех подобранных номиналов, которые затем получают квартиры вне очереди.

Наконец, для получения новым владельцем жилья статуса добросовестного приобретателя преступники организуют несколько перепродаж похищенных квартир как между номиналами, так и между участниками преступной группы, а затем жилье продают третьим лицам.

В качестве одного из примеров реализации описанной схемы издание приводит историю, получившую огласку и ставшую предметом уголовного дела о расселении аварийного барака на улице Красных командиров, 34 в Зеленогорске. Изначально в бараке было зарегистрировано всего несколько старожилов, которые имели законное право на расселение.

Чтобы расселить их, городу требовалось не более четырех новых квартир, и такой план был утвержден в 2012 году, а по распоряжению руководства районной администрации жилье было выдано обитателям барака. Однако на этом история не закончилась. Из материалов дела следует, что риелтор Раиса Селиверстова в связке с "неустановленными лицами из числа сотрудников администрации Курортного района" договорилась с одним из подлежащих расселению собственников жилья о покупке аварийной квартиры. Затем квартира в рамках фиктивной сделки была продана новому владельцу, который зарегистрировал в ней полтора десятка человек, не состоявших в родственных связях.

Последнее обстоятельство означало, что каждый из них мог претендовать на отдельное жилье, хотя реальных оснований у них для этого не было, как и основного собственника аварийной квартиры, который осознанно приобретал жилье, находящееся в таком состоянии.

Тем не менее новые квартиры или комнаты общей площадью более 600 квадратных метров в итоге получили все, включая первого собственника аварийного жилья, а среди этих людей оказалась начальник отдела вселения и регистрационного учета ГУ "Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга" и член жилищной комиссии администрации Курортного района Татьяна Арюлина.

Расследование этого уголовного дела ведется до сих пор, однако, по данным журналистов, недавно оно было приостановлено. Никого из должностных лиц к уголовной ответственности привлекать, судя по всему, не планируется, а единственной обвиняемой следователи признали риелтора Селиверстову. Какое-то время в деле фигурировала и начальник жилищного отдела района Антонина Михайлова, но вскоре после возбуждения дела она скончалась.