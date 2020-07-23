Потолок государственных заимствований мог бы быть на уровне 20% ВВП

По словам Егорова, государственная казна недополучила в июне налогов на 90 млн евро. Но в сравнении с принятым в мае дополнительным бюджетом поступление налогов превзошло прогноз. В то же время вице-канцлер подчеркнул, что пока неизвестно, чем обернется второе полугодие, поскольку в настоящее время прогнозы эпидемиологов получаются более точными, чем у экономистов.

"В правительственном секторе исходим из падения на 3%, что означает сотни миллионов евро", - сказал Егоров, а также уточнил, что наибольшие потери ожидаются в поступлении налога с оборота и топливных акцизов.

По оценке вице-канцлера, на пике кризиса безработица в Эстонии может увеличиться до 20%, но в целом по итогам года составит 12%. «Проблемы начнутся с окончанием финансовой помощи со стороны Кассы страхования от безработицы. В настоящее время финансовая помощь от Кассы искажает реальное положение дел», - сказал он.

На вопрос о том, что будет с налоговыми доходами в связи с майским падением обороа предприятий на 1,3 млрд евро, Егоров сказал, что с точки зрения налоговых доходов можно прогнозировать, что по итогам года показатели упадут до уровня 2017 года.

По мнению вице-канцлера важными месяцами станут август и сентябрь, когда начнется подготовка бюджета на 2021 год и составление новых прогнозов. «В случае второй волны вируса все может снова измениться», - сказал он.

На вопрос о том, как изменится экономическая политика Эстонии в связи со взятыми кредитами и не приведет ли это к тому, что Эстония в этом отношении пойдет по пути Греции, Егоров сказал, что одни политики скажут, что мы уверенно идет по пути Греции, но в то же время другие скажут, что все совершенно иначе. «Вопрос в том, на что тратить заимствованные деньги. Если учесть, что у нас очень сильная финансовая политика, то поводов для переживаний пока нет. Разумеется, необходимо следить, чтобы кредитная нагрузка не стала непомерно большой. Потолок государственных заимствований можно было бы установить на уровне 20% ВВП. В длительной перспективе ВВП все-таки будет расти, что увеличит и кредитную нагрузку», - отметил он.