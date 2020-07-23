Эстонский Instagram-аккаунт проливает свет на сотни случаев виртуальных домогательств

- Часто женщинам шлют сообщения порнографического содержания
- В полицию следует обращаться, если получатель чувствует угрозу
- Непристойности часто пишут после разрыва отношений
- Интернет-домогательства могут привести к депрессии и тревожности
К сожалению, в ходе виртуального общения люди говорят друг другу то, что не осмелились бы сказать лицом к лицу. Анонимный Instagram-аккаунт See Pole Okei («Это не хорошо») начал публиковать скриншоты сообщений, которые получают женщины в Эстонии, общаясь с мужчинами. Эти сообщения наглядно показывают, что женщинам часто приходится терпеть навязчивые предложения мужчин, откровенные ругательства и даже угрозы, пишет Järve Teataja.
В описании Instagram-профиля See Pole Okei сказано, что в нем собраны показательные примеры нежелательных сообщений, которые получают женщины, по большей части в Messenger. Женщины делают скриншоты этих сообщений, убирая имя отправителя, и шлют их в See Pole Okei. В итоге в течение восьми месяцев появилось 245 постов и более 11 000 подписчиков.
Переписки можно разделить на четыре типа: невежливые сообщения; агрессивные сообщения, в которых получателя оскорбляют; сообщения с угрозами; предложения денег за сексуальные услуги.
Довольно часто общение начинается с того, что некий мужчина пишет в Facebook незнакомой женщине и начинает назойливо отправлять вульгарные сообщения, видимо считая, что делает комплименты. Иногда отправляют фотографии своих гениталий.
Если женщины не отвечают взаимностью, то ситуация быстро выходит из-под контроля. К примеру, женщина пишет мужчине, что не хочет общаться с ним, на что получает в ответ: «Иди в ж***. Бесполезная женщина».
Не редкость встречаются и оскорбления похуже, с использованием мата и целью унизить женщину, словно она ничего не значит.
На примере See Pole Okei можно прийти к заключению, что в некоторых случаях оскорбления доходят и до угроз. К примеру, один парень, получивший отрицательный ответ, сказал, что врежется в нее на BMW. Другой мужчина посоветовал женщине, переходя дорогу, смотреть по сторонам, добавив: «У меня всё равно условное, я скоро сяду».
Встречаются случаи, когда мужчины предлагают дамам спонсорство или деньги за секс. Многие признаются, что они женаты и хотят иметь интрижку на стороне.
Полиция реагирует и на виртуальные домогательства
Получая такие сообщения с угрозами некоторые женщины могут стать более сговорчивыми. Возникает вопрос, где та грань между простым приставанием и домогательством, и в каких случаях обращаться в полицию?
Капитан полиции Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак годами занималась делами, связанными с соцсетями и веб-безопасностью. Пунак говорит, что грубое общение и оскорбление — это дела, решаемые в гражданском суде. Угроза, когда в опасности чья-то жизнь, здоровье или имущество — это в компетенции полиции.
По словам Пунак, обращаться в полицию следует с того момента, как вы почувствуете опасность. В таком случае проще всего написать веб-констеблю. Если же не хотите писать, то первым делом следует дать понять человеку, который вас беспокоит сообщениями, что вы не хотите с ним общаться, после чего его нужно удалить из друзей или заблокировать.
Пунак подтвердила, что полиция не станет ждать реального нападения. Даже тогда, когда полиция не возбуждает дело, у стражей правопорядка есть право поговорить с другой стороной, которая доставляет неприятности, после чего решить, представляет человек опасность или нет. Пунак добавила, что за три года, с тех пор как вступил в силу Закон о преследовании, который включает в себя нежелательные беспокойства других людей, а также угрозы, работа полиции сильно упростилась. В прошлом с такими случаями было тяжело иметь дело.
Что касается предложения денег за секс, то Пунак напоминает, что если речь идет о соглашении между двумя взрослыми людьми, то это не запрещено. Но она признала, что такие предложения могут показаться женщинам странными. Наказать за такое предложение однако нельзя. Исключения только в случаях, если речь идет о несовершеннолетнем или заключение соглашения происходит от лица другого человека, в таком случае речь идет уже о сутенерстве.
“Tere Lugesin siin neid postitusi ja meenus, et on endalegi seda päris palju olnud (ajast enne abielu, kui paratamatult rohkemate meestega suhtlesin), aga screene enam alles pole ja tollal ei osanud seda ka veidraks pidada: naisi kasvatatakse ju selles vaimus, et ole alati valvel ja valmis, ja ära jumala eest provotseeri, kui midagi ei taha, ja isegi siis võib sind traumeerida palju soovitakse, sest “mehed lihtsalt on sellised, jõulised”. Üheainsa kirja leidsin, mis veel alles on. See tuli postkasti täiesti lampi, ja ma eeldan, et inimene saatis neid sadu. Olgugi, et pole pikaajaline ahistamine, #seepoleokei, et suvainimene arvab, et iga naine on äraostetav.”
Пунак отмечает, что в делах, которые доходят до веб-констеблей, преобладают случаи, когда происходит разрыв отношений, но другая сторона не согласна это принять. Тогда несогласная сторона начинает донимать бывшего возлюбленного в интернете и слать угрозы, чтобы вернуть отношения. В таких случая, по словам Пунак, на помощь приходит предусмотренная для пар консультация, которая помогает пережить разрыв.
Домогательства со стороны совершенно чужих людей, по словам Пунак, происходят реже. В то же время, на эту тему следует говорить с дочерями, поскольку именно они являются целью мужчин в возрасте 18-30 лет и старше.
Молодых следует учить социальным навыкам
Причины, по которым люди ведут себя неподобающим образом в интернете, совершенно разные. Пунак пояснила, что некоторые типы людей даже не понимают, что их поведение может раздражать других. Есть и те, кто не умеет вести себя по-другому, потому что не могут справиться с ситуацией из-за излишней эмоциональности. Есть и те, кого одолевает жажда мести из-за отказа или разрыва отношений.
Главный способ, как бороться с распространяющимися в интернете домогательствами, - это учить молодежь социальным навыкам, уверена Пунак.
«Если в год нам поступает более десяти тысяч сообщений о насилии в близких отношениях, то многие из них касаются именно ненадлежащего обращения по отношению к ребенку или партнеру в киберпространстве», - отметила она.
«Это можно предупредить, если развить в молодых социальные навыки и посоветовать им использовать терапию для пар или помощь психолога. Также друзья могут поддержать жертву домогательства в интернете и встать на ее защиту или напомнить, что можно обратиться в полицию», - добавляет Пунак.
Она добавила, что зачастую жертве тяжело обратиться в полицию, особенно в случае, если другой человек угрожает убить себя. В таком случае поддержка близких играет важную роль. Пунак советует жертвам звонить по номеру 116006 и просить совета, или обратиться на телефон помощи женщинам 1492.
Интернет-преследование — это желание привлечь внимание
Пайдеский психолог Светлана Пярнсалу считает, что домогательства в соцсети и отправление оскорблений в сообщениях может быть знаком как плохого воспитания, так и неуверенности в себе. Пярнсалу объясняет, что на поведение в соцсетях влияют мораль, ценности, образованность и неудовлетворенные потребности.
«Они ищут того, чего в жизни нет: внимания, близости, признания. Если этого не находят, то сразу там же выплескивают негативные эмоции», - объясняет Пярнсалу.
Интернет предлагает возможность примерить на себя любую роль, а под чужим именем публиковать свое мнение, оскорблять и донимать других людей, не беря ответственность за свои слова и поведение. У людей возникает чувство безнаказанности, поэтому они позволяют себе то, что делать нельзя.
Психолог подчеркнула, что и женщины должны думать о том, что постят в сети и какие свои фотографии публикуют. С проблемой домогательств к ней обращаются и мужчины. К примеру, им хочет отомстить бывшая возлюбленная или сделать ему больно, и для этого в ход идут соцсети.
Пярнсалу считает, что аккаунт See Pole Okei и публикация этих интернет-переписок — не выход.
«В случае, если инциденты повторяются, нужно искать помощи специалиста, а не оставаться в позиции жертвы. Отвечая на такие сообщения, нужно попробовать не принимать или нападать на другого человека, а оставаться вежливым, держать себя в руках, шутить. Всегда можно заблокировать аккаунт», - советует психолог Пярнсалу.
Зачастую считается, что такие сообщения не могут навредить, потому что жертва и агрессор не встречались в жизни. Психолог же говорит, что всё зависит от того, насколько стабильная самооценка у того, кого домогаются. Если речь идет о неуверенном в себе человеке, то такие сообщения могут оказать сильное влияние и привести человека даже к депрессии, мыслям о суициде или тревожности.
Пярнсалу находит, что решение проблемы кроется не только в развитии социальных навыков. Корни проблемы — гораздо глубже.
«Наше общество сильно сексуализировано. Секс в кино, журналах, рекламах, музыкальных клипах — везде в сфере развлечения и медиа. Порнография доступна всем, у кого есть интернет. Нечему удивляться, что увиденное и услышанное переносится в повседневную жизнь», - считает она.
«Каждый может научиться, как вести здоровое общение и осознанно жить. Сегодня много курсов самопомощи, мастер-классов, книг, подкастов. Нужно только взять ответственность за свою жизнь на себя и делать правильный выбор», - уверена Пярнсалу.