Эстонский Instagram-аккаунт проливает свет на сотни случаев виртуальных домогательств

“Tere Lugesin siin neid postitusi ja meenus, et on endalegi seda päris palju olnud (ajast enne abielu, kui paratamatult rohkemate meestega suhtlesin), aga screene enam alles pole ja tollal ei osanud seda ka veidraks pidada: naisi kasvatatakse ju selles vaimus, et ole alati valvel ja valmis, ja ära jumala eest provotseeri, kui midagi ei taha, ja isegi siis võib sind traumeerida palju soovitakse, sest “mehed lihtsalt on sellised, jõulised”. Üheainsa kirja leidsin, mis veel alles on. See tuli postkasti täiesti lampi, ja ma eeldan, et inimene saatis neid sadu. Olgugi, et pole pikaajaline ahistamine, #seepoleokei, et suvainimene arvab, et iga naine on äraostetav.”

A post shared by See Pole Okei (@seepoleokei) on Dec 6, 2019 at 8:59am PST