Эстонский Instagram-аккаунт проливает свет на сотни случаев виртуальных домогательств

Главный способ, как бороться с распространяющимися в интернете домогательствами, - это учить молодежь социальным навыкам, уверена Пунак.

«Если в год нам поступает более десяти тысяч сообщений о насилии в близких отношениях, то многие из них касаются именно ненадлежащего обращения по отношению к ребенку или партнеру в киберпространстве», - отметила она.

«Это можно предупредить, если развить в молодых социальные навыки и посоветовать им использовать терапию для пар или помощь психолога. Также друзья могут поддержать жертву домогательства в интернете и встать на ее защиту или напомнить, что можно обратиться в полицию», - добавляет Пунак.

Она добавила, что зачастую жертве тяжело обратиться в полицию, особенно в случае, если другой человек угрожает убить себя. В таком случае поддержка близких играет важную роль. Пунак советует жертвам звонить по номеру 116006 и просить совета, или обратиться на телефон помощи женщинам 1492.

Интернет-преследование — это желание привлечь внимание

Пайдеский психолог Светлана Пярнсалу считает, что домогательства в соцсети и отправление оскорблений в сообщениях может быть знаком как плохого воспитания, так и неуверенности в себе. Пярнсалу объясняет, что на поведение в соцсетях влияют мораль, ценности, образованность и неудовлетворенные потребности.

«Они ищут того, чего в жизни нет: внимания, близости, признания. Если этого не находят, то сразу там же выплескивают негативные эмоции», - объясняет Пярнсалу.

Интернет предлагает возможность примерить на себя любую роль, а под чужим именем публиковать свое мнение, оскорблять и донимать других людей, не беря ответственность за свои слова и поведение. У людей возникает чувство безнаказанности, поэтому они позволяют себе то, что делать нельзя.

Психолог подчеркнула, что и женщины должны думать о том, что постят в сети и какие свои фотографии публикуют. С проблемой домогательств к ней обращаются и мужчины. К примеру, им хочет отомстить бывшая возлюбленная или сделать ему больно, и для этого в ход идут соцсети.

Пярнсалу считает, что аккаунт See Pole Okei и публикация этих интернет-переписок — не выход.

«В случае, если инциденты повторяются, нужно искать помощи специалиста, а не оставаться в позиции жертвы. Отвечая на такие сообщения, нужно попробовать не принимать или нападать на другого человека, а оставаться вежливым, держать себя в руках, шутить. Всегда можно заблокировать аккаунт», - советует психолог Пярнсалу.

Зачастую считается, что такие сообщения не могут навредить, потому что жертва и агрессор не встречались в жизни. Психолог же говорит, что всё зависит от того, насколько стабильная самооценка у того, кого домогаются. Если речь идет о неуверенном в себе человеке, то такие сообщения могут оказать сильное влияние и привести человека даже к депрессии, мыслям о суициде или тревожности.

Пярнсалу находит, что решение проблемы кроется не только в развитии социальных навыков. Корни проблемы — гораздо глубже.

«Наше общество сильно сексуализировано. Секс в кино, журналах, рекламах, музыкальных клипах — везде в сфере развлечения и медиа. Порнография доступна всем, у кого есть интернет. Нечему удивляться, что увиденное и услышанное переносится в повседневную жизнь», - считает она.