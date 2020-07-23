Город отправил женщину в дом престарелых, а соседи помогли ей вернуться домой

«На дворе оттепель, и я живу в комнате на втором этаже с пожилой женщиной, которой приносят еду в постель. Мне нужно идти есть на первый этаж. Я устала от всего, и смысла в жизни больше вижу. Очень скучаю по дому и хочу туда вернуться» - так 89-летняя ныне Лууле несколько лет назад описала свои чувства. Власти города Вильянди в качестве опекуна поместили ее в дом престарелых. Если бы у нее не было четырех готовых прийти на помощь соседей, она провела бы там остаток своих дней, передает Sakala.
Склонная к творчеству дама преклонного возраста с говорящим именем Лууле не помнит некоторые произошедшие недавно события, ей нужно напоминать и о приеме лекарств. Но она прекрасно играет на фортепиано и аккордеоне и чувствует себя счастливой в небольшом доме с покатой крышей, где она на протяжении нескольких десятилетий жила со своей мамой. Она справится.
Ссылаясь на конфиденциальность данных, городские власти Вильянди не комментирует подробности этой истории. Поэтому остается открытым вопрос: почему пожилую женщину отправили в дом престарелых? Но это не важно. На что действительно стоит обратить внимание, так на тот факт, что город не позаботился о собственности женщины, и была необходима помощь добровольцев, чтобы позволить человеку вернуться домой.
Город истребляет добровольцев
В июле 2019 года социальные работники Вильянди встретились с четырьмя пенсионерами, которые объединили свои усилия, чтобы помочь Лууле.
- Вы хотите забрать себе имущество Лууле?
- Нет.
- Тогда зачем вы суете нос в ее дела?
Волонтеры Айно Каур, Маре и Рихо Таал и Эне Юурик вспоминают этот разговор. Это один из многих примеров, который демонстрирует, что горуправа подозревает их, препятствует им в волонтерской деятельности, отталкивает ее и истребляет.
Совет по социальному обеспечению не действовал в интересах Лууле, поместив ее в дом престарелых и выставив ее дом на продажу. Теперь, когда Лууле снова живет своем доме и люди время от времени заходят к ней, чтобы подстричь живую изгородь или еще как-то помочь, они чувствуют отношение совета по социальному обеспечению. По словам этой четверки, чиновники не могут поверить в то, что они помогают женщине, не желая присвоить ее собственность или с другими нечестными намерениями.
Оглядываясь назад, 81-летний Айно Каур признает, что в какой-то момент Лууле допустила ошибку при подаче заявления об опеке, что заставило совет по социальным услугам относиться к ней с подозрением. Также «четверка» утверждает, что напряжение появилось в воздухе намного раньше, когда Лууле получила в наследство дом.
Социальная служба горуправы Вильянди не смогла прокомментировать ни какой-то аспект этого разговора, ни длинную историю с несколькими эпизодами. Чиновник Ливия Каск отказывается давать объяснения, ссылаясь на конфиденциальные личные данные. Она также отказывается отвечать на вопросы, которые можно обсуждать, не вдаваясь в медицинские записи, например, о разговоре с четверкой добровольцев.
«Сокровенные и особенные подробности персональных данных - это не только информация о здоровье, но и заключение о том, нужна ли человеку социальная защита», - отмечает Каск.
Заместитель мэра по социальным вопросам Яника Гедвиль отправила тот же ответ по электронной почте, что и глава города. По словам Гедвиль, она не может прокомментировать, кто был ответственным за пустовавший доме Лууле.
Дом был выставлен на продажу
В июле исполнился ровно год с тех пор, как Лууле вернулась из дома престарелых. Предыдущие полтора года она провела в центре ухода Вийратси.
Когда Лууле встретила журналиста у себя дома, то сказала, что со здоровьем у нее все хорошо и она благодарна за возможность провести остаток своей жизни в доме ее матери. «Я не хотела быть в доме престарелых, но я не помню, почему меня туда поместили. Считалось, что я сама не справлюсь. Но я справлюсь! И очень хорошо», - отметила она.
В начале 2018 года Лууле была объявлена недееспособной на пять лет.
Поскольку у нее нет детей и близких родственников, городские власти представили кандидатуру для ухода за ней. Сама Лууле высказала пожелание, чтобы один из ее знакомых из общины Святого Иоанна в Вильянди стал ее опекуном, но город посчитал, что справится с этой задачей лучше. Суд не рассмотрел других кандидатов на эту роль. Из-за этого забота о женщине и ее собственности стали обязанностью города.
Известно, что величайшей ценностью Лууле является дом, в котором она жила последние десятилетия. Жила одна, но регулярно получала помощь от Дневного центра.
Согласно рассказу Айно Каура, все началось в прошлом году, когда бывший опекун женщины сказал, что Лууле, которую он знает с 1963 года, отправили в дом престарелых. Каур и еще один ее знакомый, Эне Юурик, навестили ее и она сказала, что ей там не нравится и она хочет домой.
По словам волонтеров, ситуация осложнилась, когда городские власти осенью того же года объявили о продаже дома Лууле. Это был знак, что Лууле не сможет вернуться домой. По словам Каура, он узнал о продаже дома из объявления в газете и забеспокоился.
На судебном заседании о разрешении на продажу дома, городское правительство обосновало заявление тем, что деньги, полученные за продажу дома, будут использованы для поддержки Лууле.
Желание жить исчезало
Айно Каур показал Sakala то, что Лууле писала на случайных листах бумаги. По его словам, в то время, когда Лууле находилась в доме престарелых.
Написанное открывает мир мысли человека: печаль и утрату желания жить, связанные с продажей дома. Одна из мыслей Лууле, от 30 октября 2018 года, цитируется в начале рассказа.
Обеспокоенные находкой этих записей, волонтеры связались с Хилле Рауа, членом правления Бюро юридических услуг, фонда правовой помощи, чтобы понять, почему продается дом, если Лууле хочет туда вернуться. По словам волонтеров, позиция города заключалась в том, что состояние здоровья Лууле не позволяет ей жить дома. Спустя некоторое время после того как адвокат связался с городскими властями города, желание продать дом Лууле у города пропало.
Затем с помощью адвоката была подготовлена апелляция на решение властей. Согласно запросу, направленному Кауром, история с Советом социального обеспечения была безобразной. «Им не понравилось, когда я начал ходатайствовать о возвращении Лууле домой и согласился позаботиться о ней», - рассказал Каур.
Хотелось бы душевного спокойствия
К середине октября прошлого года добровольцы завершили в доме Лууле ремонт, и она вернулась домой. Затем правительство города расторгло договор с Айно Кауром о бесплатном уходе на дому.
Маре Таал рассказывает, что она собирала виноград в саду Лууле и встретила сотрудника дневного центра, который сказал ей, что ни властям, ни Лууле не нравится, что Маре сюда ходит: «В это самое время Лууле сидела на подоконнике со сложенными в знак благодарности руками».
Прогуливаясь по дому Лууле, «четверка» рассказывает, что в саду много сныти, и на ее место нужно сажать календулу. Юурик также говорит, что они с удовольствием облегчат работу городским властям и позаботятся о Лууле сами. Все они живут рядом. Четверо волонтеров не понимают, почему в таких случаях человеку не могут помочь знакомые.