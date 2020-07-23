Город отправил женщину в дом престарелых, а соседи помогли ей вернуться домой

В июле исполнился ровно год с тех пор, как Лууле вернулась из дома престарелых. Предыдущие полтора года она провела в центре ухода Вийратси.

Когда Лууле встретила журналиста у себя дома, то сказала, что со здоровьем у нее все хорошо и она благодарна за возможность провести остаток своей жизни в доме ее матери. «Я не хотела быть в доме престарелых, но я не помню, почему меня туда поместили. Считалось, что я сама не справлюсь. Но я справлюсь! И очень хорошо», - отметила она.

В начале 2018 года Лууле была объявлена ​​недееспособной на пять лет.

Поскольку у нее нет детей и близких родственников, городские власти представили кандидатуру для ухода за ней. Сама Лууле высказала пожелание, чтобы один из ее знакомых из общины Святого Иоанна в Вильянди стал ее опекуном, но город посчитал, что справится с этой задачей лучше. Суд не рассмотрел других кандидатов на эту роль. Из-за этого забота о женщине и ее собственности стали обязанностью города.

Известно, что величайшей ценностью Лууле является дом, в котором она жила последние десятилетия. Жила одна, но регулярно получала помощь от Дневного центра.

Согласно рассказу Айно Каура, все началось в прошлом году, когда бывший опекун женщины сказал, что Лууле, которую он знает с 1963 года, отправили в дом престарелых. Каур и еще один ее знакомый, Эне Юурик, навестили ее и она сказала, что ей там не нравится и она хочет домой.

По словам волонтеров, ситуация осложнилась, когда городские власти осенью того же года объявили о продаже дома Лууле. Это был знак, что Лууле не сможет вернуться домой. По словам Каура, он узнал о продаже дома из объявления в газете и забеспокоился.

На судебном заседании о разрешении на продажу дома, городское правительство обосновало заявление тем, что деньги, полученные за продажу дома, будут использованы для поддержки Лууле.

Желание жить исчезало

Айно Каур показал Sakala то, что Лууле писала на случайных листах бумаги. По его словам, в то время, когда Лууле находилась в доме престарелых.

Написанное открывает мир мысли человека: печаль и утрату желания жить, связанные с продажей дома. Одна из мыслей Лууле, от 30 октября 2018 года, цитируется в начале рассказа.

Обеспокоенные находкой этих записей, волонтеры связались с Хилле Рауа, членом правления Бюро юридических услуг, фонда правовой помощи, чтобы понять, почему продается дом, если Лууле хочет туда вернуться. По словам волонтеров, позиция города заключалась в том, что состояние здоровья Лууле не позволяет ей жить дома. Спустя некоторое время после того как адвокат связался с городскими властями города, желание продать дом Лууле у города пропало.

Затем с помощью адвоката была подготовлена ​​апелляция на решение властей. Согласно запросу, направленному Кауром, история с Советом социального обеспечения была безобразной. «Им не понравилось, когда я начал ходатайствовать о возвращении Лууле домой и согласился позаботиться о ней», - рассказал Каур.

Грязная посуда стояла в раковине до тех пор, пока Лууле не вернулась домой. ФОТО: Riho Taal

Хотелось бы душевного спокойствия

К середине октября прошлого года добровольцы завершили в доме Лууле ремонт, и она вернулась домой. Затем правительство города расторгло договор с Айно Кауром о бесплатном уходе на дому.

Маре Таал рассказывает, что она собирала виноград в саду Лууле и встретила сотрудника дневного центра, который сказал ей, что ни властям, ни Лууле не нравится, что Маре сюда ходит: «В это самое время Лууле сидела на подоконнике со сложенными в знак благодарности руками».